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Riva Deresi'ne kentsel tasarım; 5 gölet yapılacak

İstanbul Valiliği, Beykoz Belediyesi'nin Riva Deresi'nin düzenlenmesiyle ilgili olarak hazırladığı projeyi uygun görerek ÇED süreci başlattı. Proje kapsamında Riva Deresi'nin kolları üzerine 5 gölet yapılacak, mesire alanları, ekolojik tarım merkezleri, piknik alanları ve seyir terasları oluşturulacak. Projenin bedeli 63 milyon 231 bin 867 TL olarak hesaplandı.
 12 Ocak 2020 16:34
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Riva Deresi'ne kentsel tasarım; 5 gölet yapılacak

Beykoz Belediyesi'nin hazırladığı 'Riva Deresi Çevre Koruma, Su Güvenliği/Yönetimi Projesi ile Kentsel Tasarım Peyzaj Projesi', ÇED sürecinin başlatılması için İstanbul Valiliği'ne sunuldu. İstanbul Valiliği projeyi inceledi ve ÇED süreci başlatıldı.

TAŞKINLAR ÖNLENECEK

Valiliğe sunulan proje tanıtım dosyasında, Riva, Paşamandıra, Göllü, Bozhane, Öyümce, İshaklı ve Cumhuriyet mahallelerinden geçen Riva Deresi üzerinde 'Riva Deresi Çevre Koruma, Su Güvenliği/Yönetimi Projesi İle Kentsel Tasarım Peyzaj Projesi'nin gerçekleştirilmesinin planlandığı belirtildi.

Proje ile Riva Deresi'nin geçmişte görülen taşkınlarının önlenmesi, kontrolsüz su kaynaklarının (yan dereler) kontrol altına alınarak bu yöntemle toplanan suyun bölge ekonomisine kazandırılmasının amaçlandığı vurgulanan raporda, "Proje bölgesinin taşkın güvenliğinin sağlanması amaçlanmaktadır" denildi.

RİVA'YA 5 GÖLET

Riva Deresi'nin yan kollarını oluşturan Turplu, Yedibin ve Ayışarpı dereleri ile Değirmendere ve Eski Damlar mevkiinde bulunan dere yatağına 5 adet, taşkın kontrolü amaçlı rezervuar göleti yapılmasını öngören proje raporunda şöyle denildi:

"Proje, dere yatağı çevresinde mesire alanları, yürüyüş alanları, ekolojik tarım merkezleri, piknik alanları, spor ve sağlıklı yaşam merkezleri, ağaçlandırma ve peyzaj merkezleri, rekreasyon alanları, çocuk oyun alanları, tekne yanaşma yerleri ve seyir terasları oluşturulmasını kapsamaktadır."

Proje kapsamında yaklaşık 30 kilometrelik dere yatağı üzerinde düzenleme yapılacak.

DERE YATAKLARI KAZILACAK

Valiliğe sunulan proje tanıtım dosyasına göre projenin bedeli 63 milyon 231 bin 867 TL olarak hesaplandı. Tanıtım dosyasında daha sonra proje ile ilgili olarak özetle şu bilgilere yer verildi:

"Proje kapsamında yapılacak ıslah çalışmalarında Riva Deresi ve yan kollarında, gerekmesi halinde dere derivasyonu yapılacak ve dere yatakları iş makineleri ile düzenlenecektir. Proje içerisinde toplam 3 milyon 272 bin 992 metrekarelik alanda temalı park çalışması yapılacak ve 11 adet tekne park ve yanaşma alanı inşa edilecektir. Proje kapsamında dere ıslahı ve temalı park alanı olarak kullanılacak alanların büyük bir kısmı tapulu arsa ve tarım niteliğinde alanlar olup, geriye kalan kısmı ise hazine, çayır ve ormanlık alan niteliğinde alanlardır."
DHA
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