1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kanal İstanbul'a 'Hayır' demek için insan zinciri oluşturuldu

Avcılar Kent Konseyi ve Bileşenleri, Kanal İstanbul Projesi'ne "Hayır" demek için insan zinciri oluşturdu.
 12 Ocak 2020 16:46
Yazdır
Kanal İstanbul'a 'Hayır' demek için insan zinciri oluşturuldu

Avcılar Kent Konseyi ve Bileşenleri, Kanal İstanbul Projesi'ne "Hayır" demek için insan zinciri oluşturdu.

Avcılar Kent Konseyi Başkanı Turgay Halisçelik, grup üyeleri ve Ya Kanal Ya İstanbul Koordinasyonu, Avcılar Paşaeli Piknik Alanı girişinde bir araya gelerek, "Kanala Değil Depreme Bütçe" yazılı pankart açtı.

Grup adına açıklama yapan Halisçelik, Kanal İstanbul'un nihai ÇED raporundan sonra birçok vatandaşın buna itiraz ettiğini söyledi.

Kanal İstanbul'a ihtiyaç olmadığını savunan Halisçelik, "Kanal Projesi yerin jeodinamik kuvvetleriyle doğal olarak oluşmuş bir Boğaz'ımız olmasaydı, bir ihtiyaç olabilirdi. Tıpkı Panama, Süveyş ve Korint Boğazı gibi. Ancak doğal bir Boğaz'ımız bulunmaktadır ve kanal projesi daha uzun, daha dar ve daha sığ olduğu için gemi seyahatleri açısından da daha tehlikelidir. Yani ortada geçişleri kazasız, belasız atlatacağımız bir proje yoktur." dedi.

Projeden para kazanılacağını iddia edenlerin yanıldığını dile getiren Halisçelik, hem Montrö Boğazlar Sözleşmesi hem de uluslararası denizcilik hukukunun koyduğu kuralların gayet açık ve net olduğunu ifade etti.

Açıklamanın ardından insan zinciri oluşturan grup üyeleri el ele tutuşarak ve taşıdıkları pankart ve dövizlerle yaklaşık yarım saat göl etrafında yürüdükten sonra dağıldı.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
10 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Minyatür tavuk 'İspenç' yerli ırk olarak tescillenecek
12 Ocak 2020 17:17		 Artvinliler, Gülsüm'le gurur duyuyor
12 Ocak 2020 17:04
'Bulut'un drone ile imtihanı
12 Ocak 2020 16:54		 'Yaşamaz' denilen Ömer bebek yaşam savaşını kazandı
12 Ocak 2020 16:38
Sokakta yaralı bulunan kedi 'Miço' artık 'emniyet'te
12 Ocak 2020 16:30		 5 yıldızlı otelde şaşkınlık yaratan haciz
12 Ocak 2020 16:03
İstanbul Havalimanı'nda uyku kabini uygulaması
12 Ocak 2020 16:00		 Numan Kurtulmuş'un acı günü
12 Ocak 2020 15:46
Eksi 20 derecede 50 TL için çatı temizliyorlar
12 Ocak 2020 15:41		 Polis, kalp krizi geçirdiğini anlayıp hastaneye yetiştirdi
12 Ocak 2020 15:27
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:53 - Şarkıcı Metin Şentürk'ün babası hayatını kaybetti17:48 - Hamaney'e bir darbe de Twitter'dan! Hesabı askıya aldı17:43 - Doğa harikası şelaleye HES'i Danıştay iptal etti17:38 - Erdoğan ile Libya Başbakanı'nın görüşmesi sona erdi17:33 - Suriye'de teröristlerin açtığı tüneller kapatılıyor17:27 - Bakan Gül'den şehidin ailesine taziye ziyareti17:22 - İnternetten aldığı siyanür katkılı ilaçla intihara kalkıştı17:17 - Minyatür tavuk 'İspenç' yerli ırk olarak tescillenecek17:12 - Uzmanından korkutan açıklama! Büyük depremler olabiliyor17:08 - İran, İngiliz Büyükelçisi'ni gözaltına aldı
17:04 - Artvinliler, Gülsüm'le gurur duyuyor17:00 - Bakan Selçuk, Hatay'da öğretmenlerle buluştu16:54 - 'Bulut'un drone ile imtihanı16:50 - Endoskopi sonrası rahatsızlanan 5 kişinin hayati tehlikesi yok16:46 - Kanal İstanbul'a 'Hayır' demek için insan zinciri oluşturuldu16:42 - 'Türkiye'nin güvenliği İstanbul'un güvenliği ile başlar'16:38 - 'Yaşamaz' denilen Ömer bebek yaşam savaşını kazandı16:34 - Riva Deresi'ne kentsel tasarım; 5 gölet yapılacak
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Şehirlerarası otobüslerde, evcil hayvanların da, sahipleriyle birlikte yolculuk yapabilmesini kararını;
ÇOK OKUNANLAR
MHP'li vekil: Sağlık Bakanı'nın boğazından tuttum, lan dedim yavşak
Ümmü Gülsüm, Milyoner'e damga vurdu!
Satılan her 10 otomobilden 7'si otomatik vites
İmamoğlu ihalelerini iptal etti, Erdoğan talimat verdi
Garanti, KHK'lı müşteriye getirdiği sınırlamaları kaldırdı
2020 yılında belediye başkanları ne kadar maaş alacak?
İstanbul Havalimanı'nda uyku kabini uygulaması
Sadece yükü değil kaybı da 'ağır' oldu
Piyasalarda Türkiye rüzgarı
E-ticarette stok oyunu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ümmü gülsüm 3
cumartesi 1
Maalesef gençlerimiz genc yasta evlenmiyorlar 2
iran'ın yolcu uçağını düşürmesi 1
Asena İrmikci 2
yağmur yağarken küpünü doldurmak 1
12.01.2020 türkiye vs almanya maçı 1
otogarın ana baba günü olması 2
yokluk 1
Her halde 1
SON İLANLAR
Rize Ticaret ve Sanayi Odası 2 personel alacak
İzmir İzelman 5 İşçi Alacak
Zonguldak Çaybel Geçici 1 İşçi Alacak
Kastamonu Abana Belediyesi 3 İşçi Alacak
Kırşehir Akpınar Temizlik 3 İşçi Alacak
Karabük Özel İl İdaresi Geçici 12 İşçi Alacak
Eşkişehir Mihalgazi SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
Diyarbakır Cüngüş Belediyesi Geçici 5 İşçi Alacak
Bursa Harmancık Belediyesi 5 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Yuntaş 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam