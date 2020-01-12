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Uzmanından korkutan açıklama! Büyük depremler olabiliyor

İstanbul'da dün saat 16.37'de 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Marmara Denizi Silivri açıkları olan deprem olası büyük Marmara depremini bir kez daha akıllara getirdi. İstanbul Teknik Üniversitesi Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Haluk Eyidoğan, bu depremi değerlendirirken, iki gündür Marmara'da "deprem fırtınası" yaşandığını söyledi.
 12 Ocak 2020 17:12
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Uzmanından korkutan açıklama! Büyük depremler olabiliyor

"DEPREM FIRTINASININ ARKASINDAN BÜYÜK DEPREMLER OLABİLİYOR"

"Deprem fırtınası Türkiye'de özellikle Batı Anadolu'da ve Marmara'da çok sık rastlanan bir olay. Bunların içinde büyük depremler yok. Birçoğu da hissedilmiyor." diyen Prof. Dr. Haluk Eyidoğan, şöyle konuştu:

"Birkaç gün, bir hafta ve bazen bir ay süren ve küçük depremlerden oluşan bir yığılma. Bunlar arka arkaya yaşanıyor. Bir müddet sonra bunlar duruyor. Bazen bu deprem fırtınalarının arkasından biraz daha büyük depremler de olabiliyor. Nadir de olsa öyle örnekler var. Dolayısıyla deprem fırtınası sınıflaması böyle bir şey. Genellikle küçük depremler olur ve bir müddet sonra biter. Bunların iyi değerlendirip, gözlenmesi gerekiyor. Marmara'da dün başladı, azalarak devam ediyor. Ben dün deprem fırtınasını incelerken, sallanmaya başladık. Deprem fırtınasının olduğu yerde büyük deprem oldu zannettim. Şarköy, Gaziköy açıklarında denizde böyle bir fırtına azalarak devam ediyor."

"DEPREMİN OLDUĞU NOKTADAN ADALARA KADAR OLAN FAY KİLİTLENMİŞ DURUMDA"

Silivri açıklarında meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki depremi değerlendiren Eyidoğan, fay hattında bir kilitlenme olduğunu belirterek, "O bölgede, o noktada, daha doğuda ana Marmara fayının hareket etmediği, kilitlendiği bir alan var. 2018 yılında deniz altında yapılan ölçümlere göre bu son depremin olduğu noktadan, adalar açığına kadar olan ana Marmara fayının parçası kilitlenmiş vaziyette, hareket etmiyor. Halbuki batısı, Tekirdağ'a doğru olan kısmı daha aktif ve adalardan sonra Kocaeli körfezine kadar olan kısmı aktif. 4.7 büyüklüğündeki depremin olduğu noktadan adalara kadar olan parça kilitlenmiş durumda. Sürekli gerilim yükleniyor. 5.7 ve bunun arkasından gelen 4.7 bu kilitlenmiş bölüme bir gerilme yüklüyor. Bu 4.7 büyüklüğündeki depreme sürpriz demeyeceğim. Çünkü o bölgelerde bu tür depremler sık oluyor. Fayın kilitlenmiş olduğu noktanın ucunda olması bence ayrıntılı inceleme ve değerlendirmeye alınması gerekiyor. Bu deprem bir artçı deprem değil." dedi.

"7 VE DAHA BÜYÜKLÜKTEKİ DEPREMİN OLMA OLASILIĞI YÜZDE 65"

Beklenen büyük Marmara depremiyle ilgili de değerlendirme yapan Prof. Dr. Haluk Eyidoğan, 30 yıl içinde 7 ve daha büyüklükteki deprem olasılığının yüzde 65 olduğunu belirtti. Eyidoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Orta Marmara fayında yani İstanbul için senaryosu yapılan ve İstanbul'u etkileyecek 7 ve daha büyüklükteki depremin olmasını beklediğimiz, tarihsel olarak da baktığımız zaman orada beklediğimiz bir yer. Orta Marmara fayının davranışı çok önemli. Bizim söylememiz şu anda gerek resmi kurumlar, Kandilli ve AFAD da bunu açıklıyor. Önümüzdeki 30 yıl içinde o bölgede 7 ve daha büyüklükteki depremin olma olasılığı yüzde 65. Bu yüzde 65 her yıl yüzde 2,5 artıyor. Dolayısıyla tehlike artıyor. Bu tehlikenin olduğu yerde de 4.7 ve 5.7 büyüklüğünde depremler oluyor. Bu da o bölgedeki gerilimi artırıyor."

Prof. Dr. Haluk Eyidoğan, "İstanbul'un çok acil, depreme hazırlık seferberliğine başlaması lazım. Bunun için hem toplumu bilinçlendirmek hem de yapıları hazırlamak, İstanbul'u güvenli hale getirmek gerekiyor" diye konuştu.
DHA
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