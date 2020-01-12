Suriye'de teröristlerin açtığı tüneller kapatılıyor
Barış Pınarı Harekatı bölgesinde teröristlerin açtığı tüneller kapatılıyor
|12 Ocak 2020 17:33
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Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'de Barış Pınarı Harekatı bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin terör örgütü PKK/YPG'ye ait yeni tüneller bularak kullanılamaz hale getirdiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesinde arama-tarama faaliyetlerine devam eden komandolarımız, terör örgütü PKK/YPG'ye ait yeni tüneller tespit ederek kullanılamaz hale getirdi" denildi.
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