Oltu Çayı'nda kimyasal atık şüphesi
|12 Ocak 2020 18:58
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Erzurum Oltu İlçe Belediye Başkanı Necmettin Taşçi, Oltu Çayı'nın köpüklü akmasına ilişkin, "Çayda kesinlikle kimyasal madde ya da atık yok. Suyun hızını kesmek için beton muhafazalar var, su oradan akınca aşağıya doğru köpürme oluyor." dedi.
Oltu Çayı'ndaki kirlilik iddialarına ilişkin AA muhabirine açıklama yapan Taşçi, çaya karışacak herhangi bir madde ya da hayvan dışkısının olmadığını söyledi.
Çayın atıklar sebebiyle kirlendiğine ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirten Taşçi, "Böyle bir şey yok, yazıktır. Oltu Çayı akmaya devam ediyor. Hayvan dışkısından ya da tahliyeden akan kimyevi maddemiz yok, çünkü fabrikamız yok." diye konuştu.
Taşçi, çayda oluşan köpüğün muhafaza alanından kaynaklandığına işaret ederek "Çayda kesinlikle kimyasal madde ya da atık yok. Suyun hızını kesmek için beton muhafazalar var, su oradan akınca aşağıya doğru köpürme oluyor. Su aktığı zaman oluyor, normalde öyle bir köpürme söz konusu değil. Suyun hızını kesecek beton britlerimiz var. Oradan aktığı zaman küçük bir köpürme olabilir. Bunun dışında Oltu Çayı'nın akıntısında köpük yok." ifadelerini kullandı.
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