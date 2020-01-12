1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Oltu Çayı'nda kimyasal atık şüphesi

Erzurum Oltu İlçe Belediye Başkanı Necmettin Taşçi, Oltu Çayı'nın köpüklü akmasına ilişkin, "Çayda kesinlikle kimyasal madde ya da atık yok. Suyun hızını kesmek için beton muhafazalar var, su oradan akınca aşağıya doğru köpürme oluyor." dedi.
 12 Ocak 2020 18:58
Yazdır
Oltu Çayı'nda kimyasal atık şüphesi

Erzurum Oltu İlçe Belediye Başkanı Necmettin Taşçi, Oltu Çayı'nın köpüklü akmasına ilişkin, "Çayda kesinlikle kimyasal madde ya da atık yok. Suyun hızını kesmek için beton muhafazalar var, su oradan akınca aşağıya doğru köpürme oluyor." dedi.

Oltu Çayı'ndaki kirlilik iddialarına ilişkin AA muhabirine açıklama yapan Taşçi, çaya karışacak herhangi bir madde ya da hayvan dışkısının olmadığını söyledi.

Çayın atıklar sebebiyle kirlendiğine ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirten Taşçi, "Böyle bir şey yok, yazıktır. Oltu Çayı akmaya devam ediyor. Hayvan dışkısından ya da tahliyeden akan kimyevi maddemiz yok, çünkü fabrikamız yok." diye konuştu.

Taşçi, çayda oluşan köpüğün muhafaza alanından kaynaklandığına işaret ederek "Çayda kesinlikle kimyasal madde ya da atık yok. Suyun hızını kesmek için beton muhafazalar var, su oradan akınca aşağıya doğru köpürme oluyor. Su aktığı zaman oluyor, normalde öyle bir köpürme söz konusu değil. Suyun hızını kesecek beton britlerimiz var. Oradan aktığı zaman küçük bir köpürme olabilir. Bunun dışında Oltu Çayı'nın akıntısında köpük yok." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Eşinden şiddet gören kadınla ilgili Valilikten açıklama
12 Ocak 2020 19:50		 'Tank palet özelleşmedi, 25 yıllığına kiraya verildi'
12 Ocak 2020 19:46
Bakan Varank'tan dünyanın en uzun 2.tüneline inceleme
12 Ocak 2020 19:36		 Erdoğan, bilgi yarışmasına katılan Gülsüm'le görüştü
12 Ocak 2020 19:32
Ali Koç'tan 'takım harcama limiti' açıklaması
12 Ocak 2020 19:28		 AK Partili Turan: CHP, 'gizli HDP' haline geldi
12 Ocak 2020 19:24
'Biz dünyaya kuru bir iktidar kavgası için gelmedik'
12 Ocak 2020 19:20		 Erdoğan ile Libya Başbakanı'nın görüşmesi sona erdi
12 Ocak 2020 17:38
Bakan Gül'den şehidin ailesine taziye ziyareti
12 Ocak 2020 17:27		 Uzmanından korkutan açıklama! Büyük depremler olabiliyor
12 Ocak 2020 17:12
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:23 - Önemsenmeyen grip ölüme bile yol açabilir20:18 - Öğrenciler seçiyor, öğretmenler yapıyor20:13 - 13 yıl sonra gelen borçla şaşkına döndü20:08 - Tebligat alma tartışması muhtarları karşı karşıya getirdi20:03 - Başkan gazeteciye saldırdı, sonra 'birine benzettim' dedi19:58 - Doğu'daki 4 ilde kar yağışı etkili oldu19:54 - Irak'ta ABD üssüne füzeli saldırı: 3 asker yaralı19:50 - Eşinden şiddet gören kadınla ilgili Valilikten açıklama19:46 - 'Tank palet özelleşmedi, 25 yıllığına kiraya verildi'19:40 - Kar yağışı Ayder Yaylası'nı olumsuz etkiledi
19:36 - Bakan Varank'tan dünyanın en uzun 2.tüneline inceleme19:32 - Erdoğan, bilgi yarışmasına katılan Gülsüm'le görüştü19:28 - Ali Koç'tan 'takım harcama limiti' açıklaması19:24 - AK Partili Turan: CHP, 'gizli HDP' haline geldi19:20 - 'Biz dünyaya kuru bir iktidar kavgası için gelmedik'18:58 - Oltu Çayı'nda kimyasal atık şüphesi18:41 - YÖK'ten beslenme ve diyetetik alanıyla ilgili eşdeğerlik kararı18:26 - Polisin şehit olduğu kazada savcı mütalaasını verdi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Şehirlerarası otobüslerde, evcil hayvanların da, sahipleriyle birlikte yolculuk yapabilmesini kararını;
ÇOK OKUNANLAR
MHP'li vekil: Sağlık Bakanı'nın boğazından tuttum, lan dedim yavşak
İmamoğlu ihalelerini iptal etti, Erdoğan talimat verdi
Ümmü Gülsüm, Milyoner'e damga vurdu!
Satılan her 10 otomobilden 7'si otomatik vites
İstanbul Havalimanı'nda uyku kabini uygulaması
Garanti, KHK'lı müşteriye getirdiği sınırlamaları kaldırdı
2020 yılında belediye başkanları ne kadar maaş alacak?
Sadece yükü değil kaybı da 'ağır' oldu
Piyasalarda Türkiye rüzgarı
E-ticarette stok oyunu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
pespaye 1
yağmur yağarken küpünü doldurmak 1
Efsanevi 27 ler kulübü 2
muharrem ertaş 1
tevfik fikret 1
Asena İrmikci 2
avustralya'da develerin keskin nişancılar tarafından öldürülmesi 1
supporters 1
Mustafa kemal'le birlikte ahlaksızlık ve dinsizlik getirildi 3
09.01.2020 baskonia vs fenerbahce maci 1
SON İLANLAR
Rize Ticaret ve Sanayi Odası 2 personel alacak
İzmir İzelman 5 İşçi Alacak
Zonguldak Çaybel Geçici 1 İşçi Alacak
Kastamonu Abana Belediyesi 3 İşçi Alacak
Kırşehir Akpınar Temizlik 3 İşçi Alacak
Karabük Özel İl İdaresi Geçici 12 İşçi Alacak
Eşkişehir Mihalgazi SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
Diyarbakır Cüngüş Belediyesi Geçici 5 İşçi Alacak
Bursa Harmancık Belediyesi 5 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Yuntaş 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam