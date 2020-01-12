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Engelli yolcuyu otobüse almayan şoför görevden alındı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, bedensel engelli bir kişiyi otobüse bindirmeyen özel halk otobüsü şoförünün süresiz olarak işten uzaklaştırıldığını bildirdi.
 12 Ocak 2020 18:03
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Engelli yolcuyu otobüse almayan şoför görevden alındı

Ankara'da, EGO Genel Müdürlüğü, Altındağ İlçesi Sami Ulus Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi durağında dün otobüs bekleyen bedensel engelli vatandaşın özel halk otobüsüne bindirilmediği yönünde sosyal medyada yer alan görüntülerin ardından inceleme başlattı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, inceleme sonucunda, engelli rampası olmasına rağmen bedensel engelli kişiyi özel halk otobüsüne bindirmeyen şoför süresiz olarak işten uzaklaştırıldı, araç ise parka çekildi.
Anadolu Ajansı
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