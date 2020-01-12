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Okul bahçesindeki Atatürk büstüne saldırı
Kocaeli'de bir okulun bahçesindeki Atatürk büstü, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kırılarak yerinden söküldü.
|12 Ocak 2020 18:13
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Kocaeli'nin Derince ilçesinde bir okulun bahçesindeki Atatürk büstü, kimliği belirsiz kişi tarafından kırılarak kaidesinden söküldü.
Derince ilçesi Sırrıpaşa Mahallesi'nde dün gece Sırrıpaşa Ortaokulu'nun bahçesine giren kişi, Atatürk büstünü yerinden söktü.
Baş kısmına da zarar verildiği görülen büst, daha sonra okul binasının giriş kapısına bırakıldı.
Büstü kıran kişi ise kaçtı. Sabah saatlerinde okula gelen görevliler, Atatürk büstünün kırıldığını fark edip, durumu polise bildirdi. Gelen polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.
Polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
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