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Polisin şehit olduğu kazada savcı mütalaasını verdi

Bursa'da motosikletli yunus timinde görevli bir polis memurunun şehit olduğu trafik kazasında cumhuriyet savcısı, asli kusurlu sanık taksi şoförüne 2 yıldan 15 yıla kadar, tali kusurlu polis memuruna ise 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası talep etti.
 12 Ocak 2020 18:26
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Polisin şehit olduğu kazada savcı mütalaasını verdi

Bursa'da motosikletli yunus timinde görevli bir polis memurunun şehit olduğu trafik kazasında cumhuriyet savcısı, asli kusurlu sanık taksi şoförüne 2 yıldan 15 yıla kadar, tali kusurlu polis memuruna ise 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası talep etti.

Kaza, 2018 yılı Ekim ayında Osmangazi ilçesi Kükürtlü Caddesi'nde meydana geldi. Bursa Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Yunus Timinde görevli polis memuru Sezer Berktaş yönetimindeki 16 A 4886 plakalı motosiklet, taksi durağından çıkmak için manevra yapan Sıtkı D. (49) yönetimindeki 16 T 0360 plakalı taksiyle çarpıştı. Kazada polis memurları Sezer Berktaş ve arkasında bulunan Hayrettin Yılmaz (29) ile taksi şoförü Sıtkı D. yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 2 yıllık polis memuru Hayrettin Yılmaz, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Taksi şoförü Sıtkı D. ise tedavisinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Taksi şoförü Sıtkı D. hakkında Bursa 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'taksirle ölüme ve yaralanmaya sebep olmak' suçundan 2 yıldan 15 yıla, polis memuru Sezer Berktaş hakkında da 'taksirle ölüme neden olmak' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı. Yapılan yargılamalar sırasında tahliye edilen taksi şoförü Sıtkı D. ile kazadan sonra malulen emekli olan polis memuru Sezer Berktaş'ın yargılanmasına devam edildi. Duruşmada tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları ve kazada ölen Hayrettin Yılmaz'ın babası müşteki Tuncer Yılmaz hazır bulundu.

Duruşmada mütalaa veren cumhuriyet savcısı, asli kusurlu sanık Sıtkı D.'ye 2 yıldan 15 yıla kadar, tali kusurlu Sezer Berktaş'a ise 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istedi. Sıtkı D., savcının mütalaasına bir diyeceğinin olmadığını söyledi. Sezer B. ise, "Kazanın meydana geldiği gün görev nedeniyle kullandığım motosikletimle olay yerine gidiyorduk. Olay nedeniyle malulen emekliliğime karar verildi. Beraatımı, diğer sanığın cezalandırılmasını istiyorum" dedi.

Baba Tuncer Yılmaz ise, sanıkların cezalandırılmasını istedi.

Sıtkı D.'nin avukatı Engin Kara, "Müvekkilim 'u' dönüşü yaptıktan sonra yolun sağına park etmesinden sonra kazanın gerçekleştiği anlaşılmaktadır. Öncelikle beraatına, mahkeme aksi kanaatte ise lehe olan hükümlerin uygulanmasını istiyoruz" diye konuştu.

Sezer Berktaş'ın avukatı ise, diğer sanığın kusurlu hareketiyle kazanın meydana geldiğini ifade ederek, müvekkilinin beraatını istedi.

Mahkeme heyeti, taksici Sıtkı D.'nin olay yerinde yaralanması nedeniyle Bursa Adli Tıp Kurumu'ndan sağlık raporu alınmasına karar vererek, duruşmayı Mart ayına erteledi.
İhlas Haber Ajansı
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