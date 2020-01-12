1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Biz dünyaya kuru bir iktidar kavgası için gelmedik'

AK Partili Ünal: "Biz biliriz ki aldığımız her nefeste imtihan olanlarız. Bizim derdimiz, davamız kuru bir iktidar kavgası değil, bir ahlakı, bir imanı, bir inancı ayakta tutmak için savaşanlarız. Yoksa biz bu dünyaya kuru bir iktidar kavgası için gelmedik. İnsan olmayı, insanca yaşamayı, insanlığın üzerinde yükseldiği değerleri ayakta tutmak için geldik."
 12 Ocak 2020 19:20
Yazdır
'Biz dünyaya kuru bir iktidar kavgası için gelmedik'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "AK Parti bu milletin derdinin, davasının, kavgasının, iddiasının, tarih içinden akıp gelen o büyük geleneğin bugünkü ismidir. O yüzden AK Partili olmak önemli bir ahlakı gerektirir." dedi.

Ünal, partisinin Avlu Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Balıkesir İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Müslümanın hırs sahibi değil, azim ve gayret sahibi olduğunu belirterek, hırsın nefisten, azim ve gayretin ise imandan olduğunu söyledi.

"Gayret bizden, tevfik Allah'tandır." diyen Ünal, şöyle devam etti:

"Biz biliriz ki aldığımız her nefeste imtihan olanlarız. Bizim derdimiz, davamız kuru bir iktidar kavgası değil, bir ahlakı, bir imanı, bir inancı ayakta tutmak için savaşanlarız. Yoksa biz bu dünyaya kuru bir iktidar kavgası için gelmedik. İnsan olmayı, insanca yaşamayı, insanlığın üzerinde yükseldiği değerleri ayakta tutmak için geldik."

AK Parti'nin bir ahlak hareketi olduğunu vurgulayarak Ünal, şunları söyledi:

"O yüzden AK Parti bizatihi milletin ta kendisidir. AK Parti bu milletin derdinin, davasının, kavgasının, iddiasının, tarih içinden akıp gelen o büyük geleneğin bugünkü ismidir. O yüzden AK Partili olmak önemli bir ahlakı gerektirir. Ahlaklı bir duruşu gerektirir. AK Partili olmak hırsın, hasedin, kıskançlığın yanında değil, yardımlaşmanın, merhametin, kardeşliğin, azmin, gayretin yanında olmaktır. O yüzden birilerinin hırs yaptığını gördüğünüzde onu uyarın. Birilerinin kıskançlıkla, hasetle davrandığını gördüğünüzde onu uyarın ama şuna da dikkat edin, birbirimizin kalbini kırmayalım."

- "Birliğimizi, beraberliğimizi devam ettireceğiz"

Ünal, dünyanın yeni bir dönüşüm ve değişim yaşadığına işaret ederek, "Bugün artık soğuk savaş yıllarının dünyası değil, Avrupa'nın, Amerika'nın merkez olmaktan nasıl çıktığını konuşuyoruz. Bunu biz söylemiyoruz. Bunu onlar söylüyor. Neden biliyor musunuz? İnsanın üzerinde yükseldiği değerleri yok ederseniz ne gücünüz kalır ne kudretiniz kalır. İnsan bozulunca elinizde bir şey kalmaz." diye konuştu.

Değerlerimizin, inançlarımızın, bizi biz yapan kimliğimizin ve maneviyatımızın korunması gerektiğini vurgulayan Ünal, şöyle devam etti:

"Arzumuzun, nefsimizin peşinden değil, derdimizin, davamızın peşinden koşmamız gerekiyor. Bir insanın kıymeti, amacı kadardır. Sizin amacınız nefsiniz olmayacak. Sizin amacınız, derdiniz, davanız olacak. Davanız da bu aziz milleti ayağa kaldırma ülküsü olacak. 15 Temmuz'da olduğu gibi yeri geldiğinde bu aziz millet için ölmek, ölümü göze almak olacak. Birinin gözünde, sesinde kaygı, endişe, korku görürseniz, bu kutlu yürüyüşün geleceğine dair birilerinin endişe yaydığını görürseniz, ondan uzak durun çünkü biz Recep Tayyip Erdoğan'ın gözlerinde hiçbir zaman kaygı, endişe ve korku görmedik."

Ünal, bugün Türkiye'nin oyun kurucu durumuna geldiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Türkiye olarak tüm sınamalardan geçtik. Önümüzde bir sınama var. O da AK Parti'nin teşkilat mensuplarının birbirleriyle olan hukuklarını korumak, kardeşliklerini muhafaza etmek. Asla ayrılık ve gayrılık yok. Giden gitmiş, birileri istediklerini alamadıkları, istedikleri olmadıkları için, birileri daha genel başkan olur olmaz kendisini lider sandıkları için, bu teşkilat ve millet de 'Bir dakika bu milletin de siyasetin de lideri vardır.' dediği için, lider olamadığı için gidenler gitsin, zaten onlarla bizim işimiz olmaz. Biz kendi içimizde birliğimizi, beraberliğimizi devam ettireceğiz."

- "Tuzaklara dikkat edin"

Gençlere de seslenen Ünal, 2023'e giderken kimlerin hangi tuzakları kurduklarına dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.

Eskiden Türkiye'nin bütün tehditleri kendi içinde karşılamak zorunda kaldığını söyleyen Ünal, "Türkiye'yi şu hale getirmişlerdi, 'Uzadığı zaman buda, kuruduğu zaman sula.' Türkiye'yi ne oldururlar ne öldürürler, bu hale getirmişlerdi Türkiye'yi. Biz 'Birilerinin artık bu ülkeyi budamasına müsaade etmeyeceğiz' dedik, o elleri kırdık." diye konuştu.

Ünal, Türkiye'nin bağımsız güç olarak bölgesinde nasıl belirleyici olduğunun akıldan çıkarılmaması gerektiğinin altını çizerek, "Türkiye ile ilgili umudumuzu ve inancımızı artırarak yolumuza devam edeceğiz. Türkiye, daha yeni başlıyor. Türkiye, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile kendi siyasal kültürünü, kendi demokrasi kültürünü oluşturarak bölgesinde bağımsız bir güç olarak daha henüz yeni başlıyor. Buna olan umudumuzu ve inancımızı artırarak yolumuza devam edeceğiz. " ifadesini kullandı.

Programa, AK Parti Balıkesir milletvekilleri, AK Partili belediye başkanları ve çok sayıda partili katıldı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Eşinden şiddet gören kadınla ilgili Valilikten açıklama
12 Ocak 2020 19:50		 'Tank palet özelleşmedi, 25 yıllığına kiraya verildi'
12 Ocak 2020 19:46
Bakan Varank'tan dünyanın en uzun 2.tüneline inceleme
12 Ocak 2020 19:36		 Erdoğan, bilgi yarışmasına katılan Gülsüm'le görüştü
12 Ocak 2020 19:32
Ali Koç'tan 'takım harcama limiti' açıklaması
12 Ocak 2020 19:28		 AK Partili Turan: CHP, 'gizli HDP' haline geldi
12 Ocak 2020 19:24
Oltu Çayı'nda kimyasal atık şüphesi
12 Ocak 2020 18:58		 Erdoğan ile Libya Başbakanı'nın görüşmesi sona erdi
12 Ocak 2020 17:38
Bakan Gül'den şehidin ailesine taziye ziyareti
12 Ocak 2020 17:27		 Uzmanından korkutan açıklama! Büyük depremler olabiliyor
12 Ocak 2020 17:12
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:23 - Önemsenmeyen grip ölüme bile yol açabilir20:18 - Öğrenciler seçiyor, öğretmenler yapıyor20:13 - 13 yıl sonra gelen borçla şaşkına döndü20:08 - Tebligat alma tartışması muhtarları karşı karşıya getirdi20:03 - Başkan gazeteciye saldırdı, sonra 'birine benzettim' dedi19:58 - Doğu'daki 4 ilde kar yağışı etkili oldu19:54 - Irak'ta ABD üssüne füzeli saldırı: 3 asker yaralı19:50 - Eşinden şiddet gören kadınla ilgili Valilikten açıklama19:46 - 'Tank palet özelleşmedi, 25 yıllığına kiraya verildi'19:40 - Kar yağışı Ayder Yaylası'nı olumsuz etkiledi
19:36 - Bakan Varank'tan dünyanın en uzun 2.tüneline inceleme19:32 - Erdoğan, bilgi yarışmasına katılan Gülsüm'le görüştü19:28 - Ali Koç'tan 'takım harcama limiti' açıklaması19:24 - AK Partili Turan: CHP, 'gizli HDP' haline geldi19:20 - 'Biz dünyaya kuru bir iktidar kavgası için gelmedik'18:58 - Oltu Çayı'nda kimyasal atık şüphesi18:41 - YÖK'ten beslenme ve diyetetik alanıyla ilgili eşdeğerlik kararı18:26 - Polisin şehit olduğu kazada savcı mütalaasını verdi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Şehirlerarası otobüslerde, evcil hayvanların da, sahipleriyle birlikte yolculuk yapabilmesini kararını;
ÇOK OKUNANLAR
MHP'li vekil: Sağlık Bakanı'nın boğazından tuttum, lan dedim yavşak
İmamoğlu ihalelerini iptal etti, Erdoğan talimat verdi
Ümmü Gülsüm, Milyoner'e damga vurdu!
Satılan her 10 otomobilden 7'si otomatik vites
İstanbul Havalimanı'nda uyku kabini uygulaması
Garanti, KHK'lı müşteriye getirdiği sınırlamaları kaldırdı
2020 yılında belediye başkanları ne kadar maaş alacak?
Sadece yükü değil kaybı da 'ağır' oldu
Piyasalarda Türkiye rüzgarı
E-ticarette stok oyunu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
onyekuru'nun sıtma virüsü kapması 1
ricardo rodriguez 1
heyhat 1
satılık anne sütü 1
ryan babel'in ajax'a kiralanması 1
nefi 1
ümmü gülsün genç 1
Efsanevi 27 ler kulübü 2
Maalesef gençlerimiz genc yasta evlenmiyorlar 2
11.01.2020 istanbul depremi 2
SON İLANLAR
Rize Ticaret ve Sanayi Odası 2 personel alacak
İzmir İzelman 5 İşçi Alacak
Zonguldak Çaybel Geçici 1 İşçi Alacak
Kastamonu Abana Belediyesi 3 İşçi Alacak
Kırşehir Akpınar Temizlik 3 İşçi Alacak
Karabük Özel İl İdaresi Geçici 12 İşçi Alacak
Eşkişehir Mihalgazi SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
Diyarbakır Cüngüş Belediyesi Geçici 5 İşçi Alacak
Bursa Harmancık Belediyesi 5 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Yuntaş 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam