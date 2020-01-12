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AK Partili Turan: CHP, 'gizli HDP' haline geldi

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan: "Demirtaş'ın eserini tiyatroda Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Demirtaş'ın eşleri izledi. Terörden yargılanan, PKK'ya 'terör örgütü' diyemeyen bir insan için tiyatroya gidiyorlar"- "Bu tablodan milliyetçi, vatansever solcular rahatsız. İYİ Parti tabanı bundan rahatsız"
 12 Ocak 2020 19:24
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AK Partili Turan: CHP, 'gizli HDP' haline geldi

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Demirtaş'ın eserini tiyatroda Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Demirtaş'ın eşleri izledi. Terörden yargılanan, PKK'ya 'terör örgütü' diyemeyen bir insan için tiyatroya gidiyorlar. Diyarbakır annelerini görmeyenlerin Demirtaş'ın tiyatrosunu izlemesini bu millet görecektir." dedi.

Turan, Çanakkale Kepez Uygulama Oteli'nde düzenlenen AK Parti Kepez Belde Teşkilatının 7. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Çanakkale'nin büyümesi için çaba sarf ettiklerini söyledi.

Ülkede her yıl bir milyon gencin oy kullanma yaşına geldiğini belirten Turan, "Seçimlere dört sene var. Bugün 14 yaşında çocuk oy kullanacak. İnsanları kırmayacaksınız. Bizi farklı kılan budur. O yüzden gençleri dert edineceğiz. Dertli adam iş yapan adamdır, kavga eden, dedikodu üreten insan değildir." ifadesini kullandı.

Libya'ya asker gönderilmesine de değinen Turan, şöyle konuştu:

"Libya, Türkiye'nin sınır komşusu oldu. Bize ait olan sınırda balık tutarken de petrol aranırken de artık Türkiye'nin izni lazım. Biz bununla ilgili adım atarken muhalefetin bizimle olmasını beklerdik, olmadı. Terörün destekçisi olan HDP ve operasyon ile genel başkan değişikliği yapan, HDP'nin lafıyla yürüyen bir CHP var. 'Ne işin var Libya'da?' demeye başladılar. Doğu Akdeniz'in güvenliği, ekonominin büyümesi için bu işi yapmamız gerekiyor. Sayın Deniz Baykal 'Libya için gurur duyuyoruz.' dedi. Parti ile kavga edebilirsin ama milli duruş diye bir şey var. CHP'nin bırakın Atatürk partisi olmasını, isim benzerliğinden başka bir şey yok. Baykal olsaydı bugün CHP büyük ihtimalle teskereye 'evet' diyecekti ama bırakın bunu, Türk askerine 'lejyoner' diyecek kadar alçaklaştılar."

CHP'nin "magazin partisi" olduğunu söyleyen Turan, şöyle devam etti:

"Devlet adamlığından uzak bir adamla birlikteyiz. Allah bu milletin başından Erdoğan'ı, bu muhalefetin başından da Kılıçdaroğlu'nu eksik etmesin. Biz memnunuz bundan. Demirtaş'ın eserini tiyatroda Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Demirtaş'ın eşleri izledi. Terörden yargılanan, PKK'ya 'terör örgütü' diyemeyen bir insan için tiyatroya gidiyorlar. Diyarbakır annelerini görmeyenlerin Demirtaş'ın tiyatrosunu izlemesini bu millet görecektir. CHP, 'gizli HDP' haline gelen bir parti oldu. Bu tablodan milliyetçi, vatansever solcular rahatsız. İYİ Parti tabanı bundan rahatsız. Yapılan yanlış varsa o yanlıştan dönmek hepimizin görevi."

- "Cumhur İttifakı büyümeye devam edecek"

Turan, içlerinden bazı partililerin sadece koltuk kavgası nedeniyle ayrıldığını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Teşkilatın hakkı vardır, maaş almadan üreten, çalışan insanın hakkı vardır. Sen bunları satarsan onların bedduası bulur. Yanlış yapıyorsunuz, aynaya bakın... Düne kadar övgüler yaptığın bir genel başkana bugün dönüp de hakaret etmek bir defa sizin saygınızı gösterir. Düne kadar 'Gezi eylemleri yanlış' diyen, bugün Gezi'yi savunuyor. Bu mu muhalefetlik? Halk bunları görmüyor mu? AK Parti'yi düşürmekten başka hesabı olmayan insanlara kukla olmayın. Erdoğan ne yaptı size bu ülkeyi büyütmekten başka? Sana koltuk vermemiş, bu mu? Her şeye rağmen Cumhur İttifakı büyümeye devam edecek."

Tek liste ile gidilen seçimli kongrede, Cihat Gılafçı yeniden başkanlığa seçildi.

Programa, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, AK Parti İl Başkanı Naim Makas, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Yıldıray Ölçek ve belde belediye başkanları, belediye meclis üyeleri ile çok sayıda partili katıldı.
Anadolu Ajansı
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