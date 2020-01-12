1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Tank palet özelleşmedi, 25 yıllığına kiraya verildi'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz: "Tank palet özelleşmedi, 25 yıllığına kiraya verildi, sebebi de çok hızlı bir şekilde bu tank üretilsin. Türk Silahlı Kuvvetleri dedi ki: 'Bana tank lazım.' 4 yıl sonra bitecek BMC'nin Karasu'daki fabrikası. 'Durdu.' diyorlar, yanlış, devam ediyor, bitecek ve fabrika oraya taşınacak"- "Sakarya'nın en önemli yatırımlardan birisi BMC yatırımıdır. Bunun ne demek olduğunu 5-10 yıl sonra görmüş olacağız"
 12 Ocak 2020 19:46
Yazdır
'Tank palet özelleşmedi, 25 yıllığına kiraya verildi'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, tank palet fabrikasında üretilmesi planlanan ilk tankın 2021 yılında banttan indirilmesinin öngörüldüğünü söyledi.

Adapazarı ilçesindeki restoranda basın mensuplarıyla değerlendirme toplantısında bir araya gelen Yavuz, sağlık, eğitim, tarım ve ulaşım gibi alanlarda Sakarya'da yapılan yatırımları anlattı.

Tank palet fabrikasıyla ilgili tartışmalara da değinen Yavuz, birilerinin BMC ile özellikle polemik oluşturmak istediğini dile getirdi.

Yavuz, şöyle devam etti:

"Hemşehrilik ve komşuluk hukukuna riayet amacıyla polemik oluşturmak istemiyorum. Sakarya'nın huzuru, üzüm yemek, iş yapmak çok daha önemli. BMC'nin yüzde 50,01'i Türklerin, yüzde 49,99'u da Katarlılara aittir. Yönetim hakkı Türk ortaklardadır. Katar, baştan 300 milyon dolar vermiş, ayrıca Katar bankaları bir milyar dolar kredi açmış ve bunun riski de bize ait değildir, tüm riski Katarlılara aittir. Katarlılar, BMC'ye ortak ama tank paletteki şirket BMC Defans'a ortak değil.

Tank palet özelleşmedi, 25 yıllığına kiraya verildi, sebebi de çok hızlı bir şekilde bu tank üretilsin. Türk Silahlı Kuvvetleri dedi ki: 'Bana tank lazım.' 4 yıl sonra bitecek BMC'nin Karasu'daki fabrikası. 'Durdu.' diyorlar, yanlış, devam ediyor, bitecek ve fabrika oraya taşınacak. Sakarya'nın en önemli yatırımlardan birisi BMC yatırımıdır. Bunun ne demek olduğunu 5-10 yıl sonra görmüş olacağız."

- "Niçin Koç'a değil de BMC'ye verildi?"

Yavuz, Arifiye ilçesindeki tank palet fabrikası çalışanlarının muhatabının Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde kurulmuş Askeri Fabrika ve Tersane İşletme AŞ (ASFAT) olduğunu dile getirdi.

"Onların da muhatabı BMC Defans Şirketi'dir, BMC'nin bünyesinde kurulmuştur, iki Türk ortağı vardır." ifadesini kullanan Yavuz, şunları söyledi:

"Niçin Koç'a değil de BMC'ye verildi? İhaleyle verildi. '250 tank lazım, kaça yaparsınız?' denildiğinde 7 milyar dolar vermiştir, BMC ise 3,6 milyar dolarla bunu üstlenmiştir. Koç da alsaydı, orayı kullanacaktı, ona da aynı katkıyı sağlayacaktık çünkü bu, milli mesele. BMC, 'Bunu 3,6 milyar dolara halledeceğim.' diyor, ister Katar parasıyla ister başka bir parayla hallet. Bana 250 tankı ver, gerisine karışmam.

Peki bu tank gerçekten çıkacak mı? 2021 yılında öngörülüyor, ilk tank banttan inecek, hiç şüpheniz olmasın."

Ali İhsan Yavuz, 370 yataklı Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinin birkaç ay içinde tamamlanacağını belirterek, bin yataklı hastanenin ise bu yıl temelinin atılacağını ve 2023'ten önce hizmete gireceğini sözlerine ekledi.

Programda AK Parti Sakarya milletvekilleri Recep Uncuoğlu, Kenan Sofuoğlu ve Çiğdem Erdoğan Atabek, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ile AK Parti İl Başkanı Yunus Tever de yer aldı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
THY geleceğin pilotlarını yetiştiriyor
12 Ocak 2020 16:26		 BES kumbarasındaki birikim 130 milyar liraya dayandı
12 Ocak 2020 16:11
Tamamlandığında Türkiye'nin en uzun tüneli olacak
12 Ocak 2020 15:11		 Garanti, KHK'lı müşteriye getirdiği sınırlamaları kaldırdı
12 Ocak 2020 00:03
'Parlak fikirleri 200 bin liraya kadar hibeyle destekliyoruz'
11 Ocak 2020 22:24		 Kilosu 1.000 TL'den satılıyor! En büyük talep Araplardan
11 Ocak 2020 22:14
Prof. Dr. Yıldırım: İşverenlerin beklentileri değişti
11 Ocak 2020 17:49		 Evde kimse yok diye kombiyi kapatmayın
11 Ocak 2020 17:23
İngilizler en çok hangi ilimizi tercih etti?
11 Ocak 2020 16:52		 Türk mühendisi 'tankların gözünü' yerlileştirdi
11 Ocak 2020 16:44
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:23 - Önemsenmeyen grip ölüme bile yol açabilir20:18 - Öğrenciler seçiyor, öğretmenler yapıyor20:13 - 13 yıl sonra gelen borçla şaşkına döndü20:08 - Tebligat alma tartışması muhtarları karşı karşıya getirdi20:03 - Başkan gazeteciye saldırdı, sonra 'birine benzettim' dedi19:58 - Doğu'daki 4 ilde kar yağışı etkili oldu19:54 - Irak'ta ABD üssüne füzeli saldırı: 3 asker yaralı19:50 - Eşinden şiddet gören kadınla ilgili Valilikten açıklama19:46 - 'Tank palet özelleşmedi, 25 yıllığına kiraya verildi'19:40 - Kar yağışı Ayder Yaylası'nı olumsuz etkiledi
19:36 - Bakan Varank'tan dünyanın en uzun 2.tüneline inceleme19:32 - Erdoğan, bilgi yarışmasına katılan Gülsüm'le görüştü19:28 - Ali Koç'tan 'takım harcama limiti' açıklaması19:24 - AK Partili Turan: CHP, 'gizli HDP' haline geldi19:20 - 'Biz dünyaya kuru bir iktidar kavgası için gelmedik'18:58 - Oltu Çayı'nda kimyasal atık şüphesi18:41 - YÖK'ten beslenme ve diyetetik alanıyla ilgili eşdeğerlik kararı18:26 - Polisin şehit olduğu kazada savcı mütalaasını verdi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Şehirlerarası otobüslerde, evcil hayvanların da, sahipleriyle birlikte yolculuk yapabilmesini kararını;
ÇOK OKUNANLAR
MHP'li vekil: Sağlık Bakanı'nın boğazından tuttum, lan dedim yavşak
İmamoğlu ihalelerini iptal etti, Erdoğan talimat verdi
Ümmü Gülsüm, Milyoner'e damga vurdu!
Satılan her 10 otomobilden 7'si otomatik vites
İstanbul Havalimanı'nda uyku kabini uygulaması
Garanti, KHK'lı müşteriye getirdiği sınırlamaları kaldırdı
2020 yılında belediye başkanları ne kadar maaş alacak?
Sadece yükü değil kaybı da 'ağır' oldu
Piyasalarda Türkiye rüzgarı
E-ticarette stok oyunu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ryan babel'in ajax'a kiralanması 1
35 yaş şiiri 1
avustralya'da develerin keskin nişancılar tarafından öldürülmesi 1
çift maç haftası 1
11.01.2020 tottenham vs liverpool maçı 1
heyhat 1
Efsanevi 27 ler kulübü 2
nefi 1
Tavuk keser gibi adam öldürmek 1
Asena İrmikci 2
SON İLANLAR
3 bin kişilik ASDEP alımı için takvim bekleniyor
EKPSS'de 350 kadro boş kaldı
Kişisel Verileri Koruma Kurumu Naklen Uzman Alacak
25 yıldır yetiştirdiği öğrencilerinin dokümanını tuttu
MEB, 2 bin 394 personelini ödüllendirdi
Hem öğretmen hem avukat
Öğretmen maaşına başarı ayarı
Roketsan teknik personel alacak
Osmaniye Yağlı Tohumlar Araş. İst. Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam