Irak'ta ABD üssüne füzeli saldırı: 3 asker yaralı
Saldırıda Irak ordusuna bağlı 1 subay ve 3 asker yaralandı
|12 Ocak 2020 19:54
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Irak'ın Salahaddin vilayetinde ABD askerlerinin kaldığı Beled Askeri Üssü'ne 8 füzeyle saldırı düzenlendiği bildirildi.
Irak Güvenlik Meyda Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Beled Askeri Üssü'ne 8 Katyuşa füzesi atıldı.
Saldırıda, Irak ordusuna bağlı 1 subay ve 3 asker yaralandı.
ABD askerlerinin kaldığı söz konusu üste, Iraklı askerler de bulunuyor.
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