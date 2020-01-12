1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Irak'ta ABD üssüne füzeli saldırı: 3 asker yaralı

Saldırıda Irak ordusuna bağlı 1 subay ve 3 asker yaralandı
 12 Ocak 2020 19:54
Yazdır
Irak'ta ABD üssüne füzeli saldırı: 3 asker yaralı

Irak'ın Salahaddin vilayetinde ABD askerlerinin kaldığı Beled Askeri Üssü'ne 8 füzeyle saldırı düzenlendiği bildirildi.

Irak Güvenlik Meyda Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Beled Askeri Üssü'ne 8 Katyuşa füzesi atıldı.

Saldırıda, Irak ordusuna bağlı 1 subay ve 3 asker yaralandı.

ABD askerlerinin kaldığı söz konusu üste, Iraklı askerler de bulunuyor.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Hamaney'e bir darbe de Twitter'dan! Hesabı askıya aldı
12 Ocak 2020 17:48		 İran, İngiliz Büyükelçisi'ni gözaltına aldı
12 Ocak 2020 17:08
Twitter'de 1000 kişiye 54'er bin lira dağıtacak
12 Ocak 2020 13:57		 İngiltere'nin Tahran Büyükelçisi, İran'da gözaltına alındı
12 Ocak 2020 07:01
Libya'da, Hafter ateşkesi kabul etti
12 Ocak 2020 00:40		 BM'de 10 ülke oy kullanma hakkını kaybetti
11 Ocak 2020 23:37
Ruhani'den özür telefonu
11 Ocak 2020 22:00		 Ukrayna: İran, bütün verileri teslim etti
11 Ocak 2020 20:38
Ukrayna uçağını düşüren füzeye ait yeni görüntüler
11 Ocak 2020 17:27		 ABD Hazine Bakanlığı, İran'a yönelik yeni yaptırımları açıkladı
10 Ocak 2020 20:47
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:23 - Önemsenmeyen grip ölüme bile yol açabilir20:18 - Öğrenciler seçiyor, öğretmenler yapıyor20:13 - 13 yıl sonra gelen borçla şaşkına döndü20:08 - Tebligat alma tartışması muhtarları karşı karşıya getirdi20:03 - Başkan gazeteciye saldırdı, sonra 'birine benzettim' dedi19:58 - Doğu'daki 4 ilde kar yağışı etkili oldu19:54 - Irak'ta ABD üssüne füzeli saldırı: 3 asker yaralı19:50 - Eşinden şiddet gören kadınla ilgili Valilikten açıklama19:46 - 'Tank palet özelleşmedi, 25 yıllığına kiraya verildi'19:40 - Kar yağışı Ayder Yaylası'nı olumsuz etkiledi
19:36 - Bakan Varank'tan dünyanın en uzun 2.tüneline inceleme19:32 - Erdoğan, bilgi yarışmasına katılan Gülsüm'le görüştü19:28 - Ali Koç'tan 'takım harcama limiti' açıklaması19:24 - AK Partili Turan: CHP, 'gizli HDP' haline geldi19:20 - 'Biz dünyaya kuru bir iktidar kavgası için gelmedik'18:58 - Oltu Çayı'nda kimyasal atık şüphesi18:41 - YÖK'ten beslenme ve diyetetik alanıyla ilgili eşdeğerlik kararı18:26 - Polisin şehit olduğu kazada savcı mütalaasını verdi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Şehirlerarası otobüslerde, evcil hayvanların da, sahipleriyle birlikte yolculuk yapabilmesini kararını;
ÇOK OKUNANLAR
MHP'li vekil: Sağlık Bakanı'nın boğazından tuttum, lan dedim yavşak
İmamoğlu ihalelerini iptal etti, Erdoğan talimat verdi
Ümmü Gülsüm, Milyoner'e damga vurdu!
Satılan her 10 otomobilden 7'si otomatik vites
İstanbul Havalimanı'nda uyku kabini uygulaması
Garanti, KHK'lı müşteriye getirdiği sınırlamaları kaldırdı
2020 yılında belediye başkanları ne kadar maaş alacak?
Sadece yükü değil kaybı da 'ağır' oldu
Piyasalarda Türkiye rüzgarı
E-ticarette stok oyunu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kal gelmek 2
meryem boz 1
Her halde 1
galatasaray'ın sadece 10.000 euro menajerlik ödemesi yapması 1
11.01.2020 istanbul depremi 2
12.01.2020 türkiye vs almanya maçı 1
nefi 1
supporters 1
namık kemal 2
evde kalma vergisi 4
SON İLANLAR
Rize Ticaret ve Sanayi Odası 2 personel alacak
İzmir İzelman 5 İşçi Alacak
Zonguldak Çaybel Geçici 1 İşçi Alacak
Kastamonu Abana Belediyesi 3 İşçi Alacak
Kırşehir Akpınar Temizlik 3 İşçi Alacak
Karabük Özel İl İdaresi Geçici 12 İşçi Alacak
Eşkişehir Mihalgazi SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
Diyarbakır Cüngüş Belediyesi Geçici 5 İşçi Alacak
Bursa Harmancık Belediyesi 5 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Yuntaş 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam