1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Tebligat alma tartışması muhtarları karşı karşıya getirdi

Son günlerde gündeme gelen 'muhtarların tebligat almaları' tartışmalarını ele almak üzere Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu ile İstanbul Muhtarlar Federasyonu bir araya geldi. Tüm İstanbul Muhtar Dernekleri Federasyonu'nun tebligat almama kararına karşı çıkan İstanbul Muhtarlar Federasyonu Başkanı Kadir Delibalta, "Biz çıkıp da evrak almıyoruz dersek bu kuruma zarar veririz" dedi.
 12 Ocak 2020 20:08
Yazdır
Tebligat alma tartışması muhtarları karşı karşıya getirdi

Son günlerde gündeme gelen 'muhtarların tebligat almaları' tartışmalarını ele almak üzere Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu ile İstanbul Muhtarlar Federasyonu bir araya geldi. Tüm İstanbul Muhtar Dernekleri Federasyonu'nun tebligat almama kararına karşı çıkan İstanbul Muhtarlar Federasyonu Başkanı Kadir Delibalta, "Biz çıkıp da evrak almıyoruz dersek bu kuruma zarar veririz" dedi.

Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu ile İstanbul Muhtarlar Federasyonu bugün Ümraniye'de bir araya gelerek basın toplantısı düzenledi. Toplantıda, geçtiğimiz günlerde Tüm İstanbul Muhtar Dernekleri Federasyonu Başkanı Selami Aykut'un yaptığı tebligat alma açıklaması masaya yatırıldı. Toplantıda konuşan İstanbul Muhtarlar Federasyonu Başkanı Kadir Delibalta, "Son günlerde basında tebligatla alakalı bazı sıkıntılar yaşandı. Yanlış anlaşılmayı düzeltmek üzere hep beraber bir araya geldik. Bazı arkadaşlarımız boykot, isyan, kazan kaldırma kelimeleriyle Türkiye'de bazı muhtarlarla sıkıntı yaşadık. Tebligatla alakalı, maddi durumlarla alakalı sıkıntılar var ama devletin memuru, müdürü, yetkilisi isen senin sızlanmaya hakkın yok. Sen o görevi yasalarla beraber yapıyorsun. Tebligat kanunu 20. madde şunu der; 'mahallede köyde bulunan muhtar, ihtiyar heyeti, aza ve memuru evrağı almakta mükelleftir, mecburdur'. Bu kadar netken biz çıkıp da evrak almıyoruz dersek bu kuruma zarar veririz" dedi.

Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Bekir Aktürk ise, "Elbette sorunlarımız vardır ama bu sorunlar topyekun, anında çözülmez. Teknolojiyle beraber ihtiyaçlar hasıl oluyor. Teknolojiye ayak uydurmak için çalışmamız gerekiyor. Bu çalışmalar Ankara'da devletimiz tarafından yapılıyor ve biz bu yolda yürümeye devam ediyoruz. Muhtar kimliğinin iki yüzü var, bir yüzü devlet bir yüzü millettir. Muhtar kimliği olan bir kişi ne devletini ne milletini protesto edebilir. Çünkü bütün insanların iradesi düşüncesi inancı ne olursa olsun bakmadan bizlere oy verdiler. Biz kanunlara göre görev yapıyoruz" diye konuştu.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Asgari ücret artırılsın önerisine Türk-İş'ten yanıt
12 Ocak 2020 15:36		 TİM, ilk yurt dışı temsilcilik ofisini Kıbrıs'ta açtı
12 Ocak 2020 12:06
'Milletvekillerinin hiçbirisi yemin metnini doğru okuyamıyor'
11 Ocak 2020 18:06		 Talip Geylan'dan 'Akademik teşvik ödeneği' açıklaması
11 Ocak 2020 15:40
'Şarj üniteleri akaryakıt istasyonlarında kurulmalı'
11 Ocak 2020 15:04		 Faal derneklerin üçte birine yakını 'dayanışma' amaçlı
11 Ocak 2020 11:32
Ali Yalçın: 1000 sözleşmeli personeli işten çıkardılar
11 Ocak 2020 00:43		 MÜSİAD'dan 'Bolu şubesi' açıklaması
10 Ocak 2020 16:56
Memur-Sen ve Hak-İş'ten İdlib için 400 bin liralık yardım
09 Ocak 2020 21:28		 Muhtarlardan eylem: 1-10 Şubat'ta tebligat almayacaklar
09 Ocak 2020 15:08
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:20 - İtalya Başbakanı, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak22:14 - Başkentin ilk 'Bebek Kütüphanesi' gün sayıyor22:08 - 'Un fiyatları, ekmek fiyatlarının artışında gösterge değil'22:03 - Küresel fonlar, 2019'da altın yatırımında rekor kırdı21:57 - İYİ Parti Türkiye'nin sorunlarına çözüm arayacak21:51 - 'Yüzen oteller' rotasını yeniden Muğla'ya çevirdi21:46 - Maganda kurşununun isabet ettiği damat ağır yaralandı21:40 - Erdoğan, bilgi yarışmasına katılan Gülsüm'le görüştü21:33 - YHT kazası davası sanıkları, hakim karşısına çıkacak21:27 - Vali yardımcısı İmamgiller'in ismi Cerablus'ta okula verildi
21:21 - THY, yanardağ patlaması sonrası uçuşları iptal etti21:14 - Ceren'in babası: Bu acı asla unutulmayacak21:08 - 'Felç olur' dendi, Türkiye'de şifa buldu21:03 - Filenin Sultanları, Almanya'yı devirdi ve Olimpiyat vizesi aldı20:58 - İşte deprem sırasında yapılması gerekenler20:53 - İstanbul'da üç ilçe emniyet müdürlüğüne atama20:48 - Kuaför tartışmasında mühürleme kararını yargı durdurdu20:43 - Ankara Büyükşehir, 100.Yıl Çarşısı'nın yıkımını erteledi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Şehirlerarası otobüslerde, evcil hayvanların da, sahipleriyle birlikte yolculuk yapabilmesini kararını;
ÇOK OKUNANLAR
MHP'li vekil: Sağlık Bakanı'nın boğazından tuttum, lan dedim yavşak
İmamoğlu ihalelerini iptal etti, Erdoğan talimat verdi
Ümmü Gülsüm, Milyoner'e damga vurdu!
Garanti, KHK'lı müşteriye getirdiği sınırlamaları kaldırdı
Satılan her 10 otomobilden 7'si otomatik vites
İstanbul Havalimanı'nda uyku kabini uygulaması
2020 yılında belediye başkanları ne kadar maaş alacak?
Sadece yükü değil kaybı da 'ağır' oldu
Türkiye'nin tek köfte fabrikası... Günlük 100 ton köfte
Piyasalarda Türkiye rüzgarı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
muharrem ertaş 1
ricardo rodriguez 1
yokluk 1
sıcaklığın gündüz bile eksi derecelerde olması 1
ryan babel'in ajax'a kiralanması 1
satılık anne sütü 1
09.01.2020 baskonia vs fenerbahce maci 1
Efsanevi 27 ler kulübü 2
ilkokul 1
ümmü gülsün genç 1
SON İLANLAR
Rize Ticaret ve Sanayi Odası 2 personel alacak
İzmir İzelman 5 İşçi Alacak
Zonguldak Çaybel Geçici 1 İşçi Alacak
Kastamonu Abana Belediyesi 3 İşçi Alacak
Kırşehir Akpınar Temizlik 3 İşçi Alacak
Karabük Özel İl İdaresi Geçici 12 İşçi Alacak
Eşkişehir Mihalgazi SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
Diyarbakır Cüngüş Belediyesi Geçici 5 İşçi Alacak
Bursa Harmancık Belediyesi 5 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Yuntaş 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam