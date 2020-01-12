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Öğrenciler seçiyor, öğretmenler yapıyor

Düzce Şükran Öney Anaokulunda öğrencileri seçtiği ve istediği bir selamlaşma şekli ile selamlayan öğretmenler, sınıflarında adeta minik yüreklere güneş oluyor. Öğrenciler, sınıflarına dans ederek, öğretmenleri ile tokalaşarak ya da kucaklaşarak girmenin mutluluğunu yaşıyor.
 12 Ocak 2020 20:18
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Öğrenciler seçiyor, öğretmenler yapıyor

Düzce Şükran Öney Anaokulunda öğrencileri seçtiği ve istediği bir selamlaşma şekli ile selamlayan öğretmenler, sınıflarında adeta minik yüreklere güneş oluyor. Öğrenciler, sınıflarına dans ederek, öğretmenleri ile tokalaşarak ya da kucaklaşarak girmenin mutluluğunu yaşıyor.

Düzce'de yaptığı uygulamalarla örnek olan Şükran Öney Anaokulu, bu defa da öğretmenlerinin öğrencilerini sevgi dolu karşılaması ile bir ilke imza atıyor. Öğrenciler, sınıf kapısında asılı olan dans ederek selamlaşmadan kucaklamaya, tokalaşarak selamlaşmadan öperek selamlaşmaya kadar birçok seçenekten kendilerine uygun olanı seçiyor ve öğretmenlerine gösteriyorlar. Öğretmenler, öğrencilerinin seçimine göre onlarla selamlaşarak sıralarına oturtuyor.

Uygulama ile ilgili bilgi veren Okul Müdürü Emine Taşlı, öğrencilerinin uygulama sayesinde okula koşarak geldiklerini ve uygulamanın kişilik gelişimine katkıları olduğunu dile getirerek, "Aslında bu yurt dışında eğitimci bir arkadaşımızın geliştirdiği bir teknik. Çocuklarımızı okulda sevgiyle karşılamanın bir yöntem şekli. Bu şekilde arkadaşımız kendisi deneyimlemiş ve dünya çapında yayılma sağladı. Biz de 2019-2020 eğitim öğretim yılında öğretmen arkadaşlarımızla karar aldık ve çocuklarımızı bu şekilde karşılıyoruz. Tek tip karşılamanın dışına çıkartıyor. En güzeli de çocukların sosyal çevresi olan okullarda kendi seçtikleri şekilde okullarına girmelerini sağlıyor. Kimisi sarılmayı, kimisi tokalaşmayı, kimisi yumruklaşmayı istiyor. Onlar kendileri seçiyor ve bu şekilde öz değerleri, okul olgunlukları, okula uyumları da gelişiyor. Çocuklarımız okula sevinçle geliyorlar ve her gün değişik tekniği denemek isteyen var veya her gün öğretmenine sarılarak girmek isteyen var. Bu çocuklarımızın okula uyumunu hızlandırdığı için okula koşa koşa gelmeyi istiyorlar. Bunu deneyimledik, çokta mutluyuz" dedi.

Okul öğrencisi minikler ise uygulamanın çok güzel olduğunu belirterek, okullarını ve öğretmenlerini uygulama ile daha da sevdiklerini dile getirdiler.
İhlas Haber Ajansı
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