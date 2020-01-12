Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel'le telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel'le telefonda görüştü
|12 Ocak 2020 20:28
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