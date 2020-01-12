2020 hac kayıtları başlıyor

Hac farizasını gerçekleştirmek için kutsal topraklara gitme hayali kuran 2 milyon 298 bin 800 hacı adayının heyecanla beklediği hac kurası çekildi.

Kutsal topraklara gidecek 83 bin 430 hacı adayı gerçekleştirilen kura ile belirlendi. Şimdi gözler, hac kayıt tarihlerine çevrildi. Peki, 2020 hac kayıtları ne zaman? Hac kayıtları ne zamana kadar devam edecek?

Kesin kayıtlar 13-24 Ocak'ta yapılacak

Kurada adı çıkanlar, 13-24 Ocak tarihleri arasında "Kesin Kayıt Yaptırabilir" belgesini e-Devlet sistemi üzerinden alarak kayıtlarını il müftülüklerine ve acentelere yapabilecek.

Belirlenen süre içerisinde kesin kayıt yaptırmayanların yerine, hac konaklama türlerine göre kura sırası gözetilerek 30 Ocak-7 Şubat tarihleri arasında illere dağıtılan kontenjanlar çerçevesinde kayıtlar alınacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2007-2020 yılları arasında kayıt yaptırıp da daha önce hiç hacca gitmemiş şehit annesi, babası, eşi ve evlenmemiş çocukları ile gazi ve eşlerinden müracaat edenleri kurasız hacca götürecek.

Kesin kayıt hakkı ertelenebilecek mi?

Bu yıl kesin kayıt hakkı kazanan herhangi bir hacı adayı sağlık sorunları sebebiyle hacca gidemeyecek durumdaysa, sağlık durumunu belirtir bir heyet raporu aldığı takdirde kesin kayıt hakkı gelecek yıla ertelenebilecek. Ancak iki kez üst üste gitmekten vazgeçen hacı adaylarının katsayıları sıfırlanacak.

2020 Hac ne zaman?

Hac ibadeti için kutsal topraklara gidişler 22 Haziran 2020'de başlayacak, 25 Temmuz 2020'de ise tamamlanacak. Dönüşler ise 06 Ağustos 2020'de başlayıp 02 Eylül 2020 tarihinde sona erecek.

Ayrıca, Diyanet İşleri Başkanlığı, hacı adaylarına kutsal topraklara gitmeden önce hac ibadetiyle ilgili özel eğitim ve seminerler düzenleyecek.