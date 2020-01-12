Kuaför tartışmasında mühürleme kararını yargı durdurdu

Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin eşi, CHP milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, Ataşehir'deki bir kuaföre gitti. İddiaya göre, kendisiyle ilgilenilmediği gerekçesiyle bir çalışan ve müşteriyle tartıştı.

Dükkan sahini Emre Erçevik:

"'Sizin bunu bana yapmaya hakkınız yok. Siyasi kimliğiniz ya da kim olduğunuz beni hiç ilgilendirmiyor. Bunu yapamazsınız. Benim önümden bu elemanı alamazsınız.' dedim. O günden sonra bir daha salona gelmedi. O gelmedi ama tebligat geldi."

Ataşehir Belediyesinden, 17 ve 20 Aralık'ta iki ayrı tebligat gönderildi. Kuafördeki asma katın usule aykırı ve kaçak olduğu belirtildi. Belediyeyle sorun yaşamak istemeyen kuaför sahipleri asma katı yıktırdı.

Ancak, sorun aşılamadı.

Kuaförün ruhsatı iptal edildi

Belediye, işletmenin ruhsatını da iptal etti. 6 Ocak'ta da belediye ekipleri kuaförü mühürledi.

İşletmeci Emre Erçevik, Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'yle konuyu görüştüğünü iddia etti. Erçevik, İlgezdi'nin kendisine,

"Siz benim eşimi ve çocuğumu mağdur ettiniz. Onları müşterilere karşı korumadınız. Bizi orada mağdur ettiniz. Nereye giderseniz gidin ben orayı kapatacağım."

dediğini öne sürdü.

Mahkeme yürütmenin durdurulmasına karar verdi

Konu yargıya taşındı. İstanbul 8. İdare Mahkemesi yürütmenin durdurulmasına karar verdi.

İlgezdi'den açıklama: Eşimin yaşadıklarıyla ilgilisi yok

Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi ise medyada konuya ilişkin haberlerin yer almasının ardından sosyal medyadan açıklama yaptı.

Kuaförün asma katıyla ilgili resmi şikayetler yapıldığını ifade etti. Olayın eşinin yaşadıklarıyla ilgisi olmadığını söyledi.

Süleyman Kaçmaz