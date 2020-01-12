1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İşte deprem sırasında yapılması gerekenler

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı AFAD, depreme hazırlıklı olmanın önemine dikkat çekmek için bir dizi animasyon hazırladı.
 12 Ocak 2020 20:58
Yazdır
İşte deprem sırasında yapılması gerekenler

Türkiye önemli fayların geçtiği coğrafyasıyla bir deprem ülkesi. Her ciddi depremde maddi ve manevi kayıplarla karşı karşıya kalıyor. Ancak alınacak tedbirlerle bu kayıpları en aza indirmek mümkün.

AFAD deprem öncesi ve deprem sırasında yapılması gerekenlere ilişkin animasyonlar hazırladı.

İşte AFAD'a göre deprem öncesi yapılması gerekenler:


AFAD video hazırladı: İşte deprem sırasında yapılması gerekenler

- Hasarlı elektrik kablolarını ve gaz sızıntısı yapabilecek tesisat bağlantılarını onarın.

- Su ve gaz kaçaklarını önlemek için esnek tesisat malzemeleri kullandırın.

- Su ısıtıcınızı, buzdolabınızı, fırın ve gaz tertibatını uygun malzemelerle duvara / yere sabitleyin.

- Ailenizle çök-kapan-tutun hareketinin tatbikatını yapın.

- Zorunlu deprem sigortanızı yaptırın.

- Binanızın dayanıklılığını kontrol ettirin. Olası can ve mal kayıplarını önlemek için binanızın tasarımını değiştirmeyin.

- Afet çantanızı hazırlayın ve 6 ayda bir güncelleyin.

Deprem sırasında yapılmaması gerekenler

AFAD, deprem sırasında yapılmaması gerekenlere de dikkat çekti. Buna göre, yangına sebep olacağı için kibrit ve çakmak kullanılmaması, elektrik kesintisi durumunda elektrik sigortasının açılmaması, yangına ya da patlamaya sebep olabileceği için elektrik düğmelerine dokunulmaması, asansörlerin ve merdivenlerin kullanılmaması, yerde olabilecek cam kırıklarına karşı çıplak ayakla dolaşılmaması gerekiyor.

Hazırlanan animasyonda, deprem sırasında alınması gereken başka tedbirlere de vurgu yapıldı. Bu uyarılar da şöyle sıralandı:

- Cam, pencere ve aydınlatma tesisatı gibi üzerinize düşecek eşyalardan uzak durun.

- Merdiven, asansör ya da çıkışlara doğru koşmayın. Sarsıntı sırasında binayı terk etmeye çalışmayın.

- Enerji hatlarından, diğer binalardan, direklerden, ağaçlardan ve duvar diplerinden uzaklaşın.

- Seyir halindeyseniz ve bulunduğunuz yer güvenliyse, yolu kapatmadan sağa sola yanaşıp durun.
TRT
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Ankara Büyükşehir'e ait vinç'in freni patladı: 2 yaralı
11 Ocak 2020 15:48		 Ordu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu
01 Aralık 2019 21:11
Yolda buldu! Üzerinde Kraliçe Nikaia'nın adı yazıyor
06 Ekim 2019 20:06		 Doğu'nun en büyük ilçelerinden Tatvan, susuz bırakıldı
05 Eylül 2019 15:54
'Aylan Bebek' filminin fragmanı yayımlandı
15 Ağustos 2019 22:13		 Devletin Çelik Bileği: Şanlı Özel Harekat
08 Temmuz 2019 21:36
Yeni Atak helikopterinin görüntüleri yayımlandı
15 Haziran 2019 16:37		 MEB, Anneler Günü'ne özel video yayımlandı
11 Mayıs 2019 16:55
Jandarmadan 23 Nisan klibi
22 Nisan 2019 21:28		 Jandarmadan 'Çanakkale Zaferi' videosu
17 Mart 2019 22:00
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:20 - İtalya Başbakanı, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak22:14 - Başkentin ilk 'Bebek Kütüphanesi' gün sayıyor22:08 - 'Un fiyatları, ekmek fiyatlarının artışında gösterge değil'22:03 - Küresel fonlar, 2019'da altın yatırımında rekor kırdı21:57 - İYİ Parti Türkiye'nin sorunlarına çözüm arayacak21:51 - 'Yüzen oteller' rotasını yeniden Muğla'ya çevirdi21:46 - Maganda kurşununun isabet ettiği damat ağır yaralandı21:40 - Erdoğan, bilgi yarışmasına katılan Gülsüm'le görüştü21:33 - YHT kazası davası sanıkları, hakim karşısına çıkacak21:27 - Vali yardımcısı İmamgiller'in ismi Cerablus'ta okula verildi
21:21 - THY, yanardağ patlaması sonrası uçuşları iptal etti21:14 - Ceren'in babası: Bu acı asla unutulmayacak21:08 - 'Felç olur' dendi, Türkiye'de şifa buldu21:03 - Filenin Sultanları, Almanya'yı devirdi ve Olimpiyat vizesi aldı20:58 - İşte deprem sırasında yapılması gerekenler20:53 - İstanbul'da üç ilçe emniyet müdürlüğüne atama20:48 - Kuaför tartışmasında mühürleme kararını yargı durdurdu20:43 - Ankara Büyükşehir, 100.Yıl Çarşısı'nın yıkımını erteledi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Şehirlerarası otobüslerde, evcil hayvanların da, sahipleriyle birlikte yolculuk yapabilmesini kararını;
ÇOK OKUNANLAR
MHP'li vekil: Sağlık Bakanı'nın boğazından tuttum, lan dedim yavşak
İmamoğlu ihalelerini iptal etti, Erdoğan talimat verdi
Ümmü Gülsüm, Milyoner'e damga vurdu!
Garanti, KHK'lı müşteriye getirdiği sınırlamaları kaldırdı
Satılan her 10 otomobilden 7'si otomatik vites
İstanbul Havalimanı'nda uyku kabini uygulaması
2020 yılında belediye başkanları ne kadar maaş alacak?
Sadece yükü değil kaybı da 'ağır' oldu
Türkiye'nin tek köfte fabrikası... Günlük 100 ton köfte
Piyasalarda Türkiye rüzgarı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kış günü ev taşımak 1
idal 1
35 yaş şiiri 1
onyekuru'nun sıtma virüsü kapması 1
Burhan Altıntop 1
ilkokul 1
Necip fazil kısakürek 1
Her halde 1
ryan babel'in ajax'a kiralanması 1
Asena İrmikci 2
SON İLANLAR
Rize Ticaret ve Sanayi Odası 2 personel alacak
İzmir İzelman 5 İşçi Alacak
Zonguldak Çaybel Geçici 1 İşçi Alacak
Kastamonu Abana Belediyesi 3 İşçi Alacak
Kırşehir Akpınar Temizlik 3 İşçi Alacak
Karabük Özel İl İdaresi Geçici 12 İşçi Alacak
Eşkişehir Mihalgazi SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
Diyarbakır Cüngüş Belediyesi Geçici 5 İşçi Alacak
Bursa Harmancık Belediyesi 5 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Yuntaş 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam