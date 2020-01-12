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Maganda kurşununun isabet ettiği damat ağır yaralandı
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, düğünde havaya ateş edilmesi sonucu kurşunun isabet ettiği damat ağır yaralandı.
|12 Ocak 2020 21:46
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Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, düğünde havaya ateş edilmesi sonucu kurşunun isabet ettiği damat ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, ilçenin Ekenek Mahallesi'nde açık alanda yapılan düğün töreninde havaya rastgele ateş edildi.
Bu sırada kurşunun isabet ettiği damat Mehmet Yılmaz (25) yaralandı.
Yılmaz, yakınları tarafından kaldırıldığı Birecik Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Yılmaz'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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