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'Yüzen oteller' rotasını yeniden Muğla'ya çevirdi

Doğal güzellikleri kadar tarihi yerlere ve adalara yakınlığıyla ön plana çıkan Muğla'yı geçen yıl kruvaziyerle gelen yaklaşık 46 bin turist ziyaret etti- Marmaris Cruise Port Operasyon Müdürü Bora Bayazıt:- "Sektör büyümeye devam ediyor. Kruvaziyer turizmi eski günlerine dönüyor"
 12 Ocak 2020 21:51
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'Yüzen oteller' rotasını yeniden Muğla'ya çevirdi

Taşıdığı çok sayıda yolcuyla "yüzen otel" olarak da adlandırılan kruvaziyerler, geçen yıl Muğla'ya yaklaşık 46 bin turist getirdi.

Mavi ve yeşilin her tonunu barındıran deniziyle devasa lüks kruvaziyerlere ev sahipliği yapan Muğla, deniz yolculuğuna çıkan turistlere doğasıyla unutulmaz bir tatil fırsatı sunuyor.

Kruvaziyerlerle Muğla'ya gelen yabancı turistler, Bodrum, Marmaris ve Fethiye'yi ziyaret ederek ilçelerin tarihi ve kültürel yerlerinin yanı sıra kent merkezini geziyor.

Gemilerden inen turistler, özellikle yürüyüş güzergahları üzerinde Bodrum'un Paşatarlası mevkisindeki begonvil çiçekleriyle süslü mavi kapılı, beyaz evlerini yakından inceleme fırsatı buluyor.

Bazı turistler de bisikletlerle, Bodrum ilçe merkezi ve tarihi alanlarını gezip, turlarına farklı bir heyecan katıyor.

Marmaris'e gelenler ise Marmaris Çarşısı, Kaleiçi ve yat limanını geziyor. Turistler, ilçe merkezindeki tarihi ve turistik yerleri, gruplar halinde ziyaret ediyor. Bazı yolcular da deniz kenarındaki restoran ve kafeteryalarda vakit geçiriyor.

- Kruvaziyer turizmi yüz güldürdü

Marmaris'te, 2019 yılında bir önceki yıla göre gemi sayısı ve yolcu sayısında büyük bir artış görüldü.

Marmaris Limanı'na 2018'de 22 gemi 5 bin 302 yolcu gelirken 2019'da 43 kruvaziyer geldi, 38 bin 750 yolcu ayak bastı.

Bodrum ilçesine geçen yıl 18 kruvaziyer ile çoğunluğu Alman ve Fransız turistlerden oluşan 6 bin 500 turist geldi.

Bodrum'a şu ana kadar yapılan görüşmelerde bu yıl 36 kruvaziyerin gelmesi bekleniyor. Fethiye ilçesi Göcek Limanı'na da geçen yıl 5 kruvaziyer yanaştı. 1100 yolcu getiren kruvaziyerlerin bu yıl da bölgeyi ziyaret edeceği öğrenildi.

- Turizmdeki yükseliş kruvaziyer turizmine de yansıdı

Marmaris Cruise Port Operasyon Müdürü Bora Bayazıt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin bin 484 kilometre ile en uzun kıyı şeridine sahip kenti Muğla'nın, kruvaziyerlerin de önemli rotaları arasına girmeyi başardığını söyledi.

Bu yıl gelecek kruvaziyer ve yolcu sayısında geçen yıla oranla artış beklediklerini vurgulayan Bayazıt, "Kruvaziyer sektörü 2019'u toparlanma yılı olarak tamamladı. Her geçen yıl daha iyi olacağını bekliyoruz. Sektör büyümeye devam ediyor. Kruvaziyer turizmi eski günlerine dönüyor. Hedefimiz Marmaris'te en parlak yıl olan 2015 yılındaki sayıları yakalamak. Turizmdeki yükselişin kruvaziyer turizminde de yaşanması bekliyoruz." diye konuştu.

Anadolu Ajansı
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