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İYİ Parti Türkiye'nin sorunlarına çözüm arayacak

İYİ Parti tarafından ilk etapta tarımdan enerjiye, otomotivden turizme, hayvancılıktan lojistiğe kadar sektörlerin sorunları ve potansiyellerinin belirlendiği 9 çalıştay düzenleyecek- Sorunların çözümüne yönelik hazırlanan raporlar, partinin seçim beyannamesinde yer alacak
 12 Ocak 2020 21:57
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İYİ Parti Türkiye'nin sorunlarına çözüm arayacak

İYİ Parti, yeni yılda ekonomiyle ilgili çeşitli sektörlerde 9 çalıştay yapacak.

Alınan bilgiye göre, partinin Kalkınma Politikaları Başkanlığınca düzenlenecek çalıştaylarla, tarımdan enerjiye, otomotivden turizme, hayvancılıktan lojistiğe kadar sektörlerin sorunları ve potansiyelleri belirlenecek.

Çalıştaylar sonunda sorunların çözümüne yönelik hazırlanan raporlar, partinin seçim beyannamesinde yer alacak.

16 Ocak'ta Ankara'da yapılacak "Enerji" çalıştayında sektörü, finansman kaynaklarını ve Doğu Akdeniz konusunu ele alacak parti yönetimi, 18 Ocak'ta ise İstanbul'da, "Kanal İstanbul Projesi ve Ardındaki Gerçekler" başlıklı çalıştay düzenleyecek.

İYİ Parti, 24 Ocak'ta İstanbul'da Türkiye'nin ekonomik hayatında büyük önem taşıyan ve yapısal dönüşümleri içeren 24 Ocak 1980 tarihli kararların bugüne yansımasının değerlendirildiği "Ekonomi" çalıştayının ardından 7 Şubat'ta Bursa'da "Otomotiv" ve 22 Şubat'ta Antalya'da "Turizm" sektörlerinin sorunlarının masaya yatırılacağı çalıştaylar gerçekleştirecek.

5 Mart'ta Trabzon'da "Bölgesel kalkınma ve lojistik", 21 Mart'ta Tekirdağ'da "Tarım", 10 Nisan'da Erzurum'da "Hayvancılık" ve 18 Nisan'da Konya'da "Sanayi ve teknoloji" alanında yapılacak çalıştaylarla sektör temsilcilerinin görüşleri dinlenecek.

İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanlığınca bu yılın mayıs ve haziran aylarında ise girişimcilik ve dijital endüstri alanlarında çalıştaylar düzenlenmesi planlanıyor.
Anadolu Ajansı
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