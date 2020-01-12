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'Un fiyatları, ekmek fiyatlarının artışında gösterge değil'

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal: "Un fiyatlarının çok yükselmesini gerektirecek bir sebep de yok. Fiyatları artırmak isteyenler için gerekli tedbirleri alıyoruz"
 12 Ocak 2020 22:08
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'Un fiyatları, ekmek fiyatlarının artışında gösterge değil'

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, un fiyatlarının ekmek fiyatlarının artışı açısından bir gösterge olmadığını belirterek, "Un fiyatlarının çok yükselmesini gerektirecek bir sebep de yok. Un fiyatlarını artırmak isteyenler için gerekli tedbirleri alıyoruz." dedi.

Güldal, buğdayda arz talep dengesi ile un fiyatlarını AA muhabirine değerlendirdi.

Buğday ve un arzında sorun olmadığını ve depolarında yeterli ürünün bulunduğunu anlatan Güldal, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin yeni hasat dönemine kadar ihtiyaç duyacağı buğday arzında sıkıntı yok. Herhangi bir ihtiyaç durumunda yetkilerimizi kullanmaktan çekinmeyiz. Kalite noktasındaki ihtiyaçları dış tedarik yöntemiyle telafi etme sürecimiz devam ediyor. İhtiyaç olabilecek ürünler için de gerekli bağlantılar yapıldı. İhtiyaç görülmesi halinde yetkilerimiz mevcut ancak bu yetkilerimizi, üreticinin olumsuz etkilenmemesi için hasat döneminde hiçbir şekilde kullanmayız."

Güldal, ekmeklik buğday arzı açısından darboğazın söz konusu olmadığına da dikkati çekerek, "Ekmek maliyetinde unun tesiri yüzde 26 oranında. Haliyle ekmek fiyatlarının artışında un fiyatları bir gösterge değil. Un fiyatlarının çok yükselmesini gerektirecek bir sebep yok. Un fiyatlarını artırmak isteyenler için gerekli tedbirleri alıyoruz." diye konuştu.

- "Bu yıl buğday rekoltesinin 20 milyon tonu aşmasını bekliyoruz"

Buğday üretimine ilişkin geçen yılın ekim ve kasım aylarındaki yağış azlığı nedeniyle önce endişeye kapıldıklarını anlatan Güldal, buna karşın aralık ayındaki kar ve yağmurların tüm bölgelerdeki hububat ekilişlerini olumlu etkilemesini beklediklerini söyledi.

Güldal, "hububat ambarı" tabir edilen Güneydoğu Anadolu ve İç Anadolu bölgelerindeki ekilişler ve ürün çıkışlarının 2019 sezonunda bir önceki sezona göre daha iyi olduğunun tespit edildiğini dile getirerek, sertifikalı tohum kullanımının söz konusu dönemde yüzde 30 arttığını, bunun da verimin dönüm başına yüzde 25 artacağı anlamına geldiğini ifade etti.

Gübre kullanımının da geçen yıl, 2018'e göre artış gösterdiğini ve bunun verimi artıracak bir başka unsur olduğunu vurgulayan Güldal, "Bu kapsamda buğday rekoltesinin 2020'de 2019'dan fazla olacağını söylemek mümkün. Beklentimiz rekoltenin bu yıl 20-21 milyon ton civarında olması yönünde. İlkbaharda iklim şartlarının olumlu seyretmesi ve yağış rejiminin etkisiyle rekoltenin 20 milyon tonun üzerinde gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz." diye konuştu.

Güldal, 2019'da uygulanan hasat öncesi alım fiyatı açıklama ve üretici maliyetlerini dikkate alarak fiyat belirleme politikasını sürdürmeyi planladıklarını, bu politikanın geçen yıl üreticide büyük memnuniyet yarattığını belirtti.
Anadolu Ajansı
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