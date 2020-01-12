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Başkentin ilk 'Bebek Kütüphanesi' gün sayıyor

Ankaralı bebeklerin, erken yaşta kitapla tanışması ve büyüdüklerinde aktif kütüphane kullanıcısı olmalarını sağlamak amacıyla Mamak Belediyesi tarafından "Bebek Kütüphanesi" projesi hayata geçirilecek
 12 Ocak 2020 22:14
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Başkentin ilk 'Bebek Kütüphanesi' gün sayıyor

Başkentte aileler, "Bebek Kütüphanesi" projesi kapsamında, 0-3 yaş grubundaki çocuklarını kitaplarla buluşturma fırsatı yakalayacak.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Mamak Belediyesince, ilki önümüzdeki iki ay içerisinde Yeşilbayır Aile Merkezi'nde iki sınıf olarak hayata geçirilecek "Bebek Kütüphanesi" Ankara'da ilk olma özelliği taşıyacak.

Belediyenin ilçe genelinde yaygınlaştırmayı planladığı kütüphanelerde, çocukların fiziksel, bilişsel ve kavramsal gelişimlerinin desteklenmesi amacıyla etkinlikler düzenlenecek.

Bebeklere okunacak masallarla, değerler eğitimine sağlıklı bir temel oluşturulması, bilinçsiz teknoloji kullanımının en aza indirilmesi hedefleniyor.

- Ailelere kişisel gelişim eğitimleri verilecek

Kütüphanede, bebeklerin görsel okuma dönemlerinde faydalanacakları oyuncaklar ve dokunmatik kitapların yanı sıra uzmanlar tarafından ebeveynlere kişisel gelişim eğitimleri verilecek.

Eğitsel, araç ve gereçlerle desteklenecek kütüphanenin iç mimarisinde, bebeklerin hayal gücünü genişletmek için yeryüzü ve gökyüzü gibi farklı motifler yer alacak.

Randevu sistemi ile hizmet verecek kütüphane, hafta içi 09.00-17.00 arasında ailelere ve bebeklerine kapılarını açacak.

Anadolu Ajansı
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