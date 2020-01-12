İtalya Başbakanı, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak
Conte'nin göreve gelmesinin ardından, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'ye yapacağı ilk ziyarette, Libya başta olmak üzere güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunulması planlanıyor
|12 Ocak 2020 22:20
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İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle yarın Türkiye'ye çalışma ziyaretinde bulunacak.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Conte'nin göreve gelmesinin ardından Türkiye'ye yapacağı ilk ziyarette, ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, iş birliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.
Görüşmelerde, Libya başta olmak üzere güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunulması öngörülüyor.
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