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Pakdemirli: 10 yıl daha AK Parti iktidarına ihtiyaç var

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Her parti belki hizmet için var ama bu işin mükemmeliyeti için 10 yıl daha AK Parti iktidarına ihtiyaç var"
 12 Ocak 2020 22:26
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Pakdemirli: 10 yıl daha AK Parti iktidarına ihtiyaç var

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Her parti belki hizmet için var ama bu işin mükemmeliyeti için 10 yıl daha AK Parti iktidarına ihtiyaç var" ifadesini kullandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Bornova İlçe Danışma Meclisi Toplantısı'na video konferans yöntemiyle bağlanan Pakdemirli, her kongrenin bir yenileşme süreci anlamına geldiğini belirtti.

AK Parti olarak yapılan hizmetlere değinen Pakdemirli, "Aşağı yukarı 25 yıldır Cumhurbaşkanımızın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını da sayarsak iktidardayız. İnşallah AK Parti bir 25 yıl daha iktidarda olur. Çok daha fazlası 2023'ten sonraki 5 yılda olacak inşallah. Bu işin devam etmesi gerekiyor. Bu yüzden partili arkadaşlarımız, dava arkadaşlarımız, dolayısıyla sizler milletimize bunu çok daha iyi anlatıyor olmanız lazım." ifadelerini kullandı.

Kurtuluş Savaşı'nın, İzmir'in kurtuluşunun, Adnan Menderes'in, darbelerin, Sarıkamış şehitlerinin, Barış Pınar Harekatı'nın, Fırat Kalkanı Harekatı'nın unutulmaması gerektiğini vurgulayan Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Bugün ülkenin komşuları ile oluşan durumunu unutmamamız lazım. Yine 15 Temmuz'u unutmamamız lazım. Bunları unutmadığımız sürece, bir ve beraber olduğumuz sürece, bunu da seçmen kitlemize anlattığımız sürece ben Allah'a şükürler olsun AK Parti'nin bugüne kadar iktidar olduğu gibi 2023'te de iktidar olacağına, en başta ipi göğüsleyeceğine eminim. Her parti belki hizmet için var ama bu işin mükemmeliyeti için 10 yıl daha AK Parti iktidarına ihtiyaç var. Bu anlamda en önemli görev de sizlere düşüyor."

Partisinin Karabağlar İlçe Danışma Kurulu Toplantısı'na da video konferans yöntemiyle bağlanan Pakdemirli, AK Parti'nin İzmir'e olan sevdasının bitmez tükenmez olduğunu belirtti.

Hep birlikte 2023, 2053 ve 2071 hedeflerini gerçekleştirmek için çalışacaklarını vurgulayan Pakdemirli, "Sizleri Ankara'da temsil eden bir arkadaşınız, kardeşiniz, ağabeyiniz olarak ben de hizmet vermeye devam ediyor olacağım. Bizim partide her partide olmayan her millete nasip olmayan büyük bir dünya liderimiz var. Recep Tayyip Erdoğan ülkenin tarihi bir fırsatıdır. Cumhurbaşkanımızın, liderimizin kıymetini bilelim. Onun gibi çalışmaya gece gündüz devam edelim." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı
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