Talih bu kez inşaat işçisine güldü
|12 Ocak 2020 22:31
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BiP'in otomobil ödüllü çekilişi ilginç bir hikayeye sahne oldu. Çekilişe katılan 682 bin 440 kişi arasından talih, 42 yaşındaki inşaat işçisi Mustafa Bilecen'e güldü.
İletişim ve yaşam platformu BiP'in düzenlediği araba ödüllü çekilişin talihlisi ödülünü aldı.
Bakırköy 59. Noteri Tuncel Kurnaz ve Milli Piyango İdaresi yetkilileri huzurunda, 9 Ağustos-9 Kasım tarihleri arasında BiP İletişim Paketi satın alarak çekilişe katılmaya hak kazanan 682 bin 440 kişi arasında gerçekleştirilen çekilişin kazananı Samsun'da yaşayan 42 yaşındaki inşaat işçisi Mustafa Bilecen olmuştu.
Turkcell'in İstanbul'daki genel müdürlük binasında düzenlenen törenle hediyesi Mini Cooper'ını teslim alan Bilecen, çekilişi kazandığına hala inanamadığını belirtti. Anahtarıyla mutluluk içinde poz veren Bilecen, "Bir araca ihtiyacım vardı. Ödülün bana çıkacağını hiç düşünmemiştim. Ailem de hediyenin bana çıkmasından dolayı çok sevinçli. Satmayı düşünmüyorum, kullanacağım" dedi.
192 ülkede 40 milyondan fazla kullanıcının indirdiği BiP, Türkiye'nin en çok indirilen yerli uygulaması olma özelliğini koruyor.
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