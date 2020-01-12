'Sigarayı deneyen dört çocuktan üçü tiryaki oluyor'

Uluslararası Sigara Alkol ve Uyuşturucu ile Mücadelede Spor Platformu Başkanı Prof. Dr. İbrahim Öztek, sigarayı bir kez deneyen dört çocuktan üçünün ileride tiryaki olduğunu söyledi.

Üsküdar Üniversitesi Patoloji Anabilim Dalı Başkanı, aynı zamanda Uluslararası Sigara Alkol ve Uyuşturucu ile Mücadelede Spor Platformu Başkanı Prof. Dr. İbrahim Öztek, Ergoterapi öğrencilerine sigaranın zararları, sigaranın yol açtığı akciğer ve diğer organ kanserleri ile kalp damar hastalıkları konusunda seminer verdi. Prof. Dr. Öztek, sigara ve uyuşturucunun insan vücuduna verdiği zararları vurgulayarak, "Sigara ile başlayan uyuşturucu, insan eli ile üretilen, insanı insanlığından eden, insanın masumiyetini yok eden, insanın özgürlüğünü, hür iradesini, insani yüksek değerlerini ve erdemlerini elinden alan en acımasız ve kahredici bir canavardır. İnsanda fiziki, psikolojik, sosyal, ekonomik ve ahlaki yıkım oluşturur. Merkez sinir sisteminde, yani beyinde kimyasal olaylar ve hasarlar meydana getirir. Sigara dumanında çok sayıda gaz ve toz halinde kanser yapan (karserojen) ve kanser yapıcı maddelerin etkisini artıran (kanserojen) maddeler bulunmaktadır, bunların sayısı binleri geçmektedir. Kısaca Polonyum 210 isimli radyoaktif maddeden arseniğe, böcek ilacından siyanüre kadar her şey var sigarının içinde. Yak bir tane, bir taneden ne çıkar diyerek, sigarayı bir kez deneyen dört çocuktan üçü ileride tiryaki oluyor. Sigara kötü alışkanlıkların ilk basamağını oluşturuyor ve bunu kısa zamanda alkol ve uyuşturucu takip ediyor" dedi.

"Sigara içen kadınların sakat doğum oranı artıyor"

Prof. Dr. Öztek, sigara ile oluşan akciğer kanserinin son derece acımasız seyrettiğini ve kısa zamanda beyin, karaciğer ve kemiklere atlayarak, hastaya ve çevresine kabuslar yaşattığını belirtti. Günümüzde içilen sigaraların Genetiği Değiştirilmiş Organizma (GDO) haline getirildiğini ve bunun da bir nesil sonra insanları kısırlaştıracağını ifade eden İbrahim Öztek, bunun da bir Büyük Ortadoğu Projesi olduğunu söyledi. Öztek, sigara için kadınların derhal bu alışkanlıklarından vazgeçmeleri gerektiğini vurgulayarak, "Zira sigara içen kadınların sakat doğum oranı artıyor. Nikotin damarları daralttığı için çocuğa giden kan azalıyor, oksijen azalıyor, besin maddeleri azalıyor. Çocuğun kanına karışan nikotinle de çocuk dünyaya birçok hastalıkla geldiği gibi aynı zamanda sigara tiryakisi olarak doğuyor. Nikotin anne sütünden de çocuğa geçiyor ve bu da çocuğun sigara tiryakisi olmasına neden oluyor. Türkiye'de küçük büyük 20 milyon insan sigara içiyor. Bunun yüzde 38'i erkek, yüzde 11'i kadın.

Yine Türkiye'de bir yılda sigaranın yol açtığı akciğer kanseri ile buna bağlı kalp damar hastalıklarından birçok kişi hayatını kaybediyor. Bir yılda sigaraya 80 milyar lira ve sigaranın yol açtığı hastalıkların tedavisine ise en az 30 milyar olmak üzere, toplam 110 milyar lira harcıyoruz. Bu parayı da havaya üflüyoruz. Hele bu kadar para eğitime harcanacak olsa, en başarılı üniversitelerimiz dünya sıralamasında 400'üncü, 500'üncü sıralarda kalmaz, birinciliğe çıkardı. Bu para ile her yıl bir İstanbul Havalimanı, 15 tane Marmaray, 4 tane Yavuz Sultan Selim Köprüsü, hatta 2 tane nükleer santral yapmak mümkün olurdu" diye konuştu.