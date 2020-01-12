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Op. Dr. Arif Bulut yaşamını yitirdi

ANTALYA'da tıp ve siyaset dünyasının bilinen isimlerinden Op. Dr. Arif Bulut, yaşamını yitirdi.
 12 Ocak 2020 22:43
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Op. Dr. Arif Bulut yaşamını yitirdi

ANTALYA'da tıp ve siyaset dünyasının bilinen isimlerinden Op. Dr. Arif Bulut, yaşamını yitirdi.

Op. Dr. Arif Bulut için yarın saat 11.00'de Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tören düzenlenecek. Törenin ardından Arif Bulut'un cenazesi, Muratpaşa Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından Serik Gebiz yolu Aşağıoba yol ayrımındaki mezarlığa defnedilecek.

ARİF BULUT KİMDİR?

Antalya Serik'te 1955 yılında dünyaya gelen Arif Bulut, 2 dönem Antalya Tabipler Odası Başkanlığını yaptı. Ayrıca Meslek Odaları Eşgüdüm Kurulu Sözcülüğü, Antalya İnsan Hakları İl Kurulu üyeliği, Antalya Kültür Sanat Vakfı Başkanlığı, Antalya Kent Konseyi Sağlık Çalışma Grubu Başkanlığı görevlerini yaptı. CHP'den 2002, 2011 ve 2015'te Milletvekili Aday Adayı, 2007'de de Milletvekili Adayı olan Bulut, evli ve iki çocuk babası.
DHA
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