Köy öğretmeninden öğrencilerine sinema sürprizi
BİNGÖL merkeze bağlı Gözeler köyündi İMKB Haraba İlkokulu'nda görev okul öncesi öğretmeni Elanur Korkmaz, öğrencilerini sinemayla buluşturdu.
|12 Ocak 2020 22:48
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BİNGÖL merkeze bağlı Gözeler köyündi İMKB Haraba İlkokulu'nda görev okul öncesi öğretmeni Elanur Korkmaz, öğrencilerini sinemayla buluşturdu.
İMKB Haraba İlkokulu'nda görev yapan okul öncesi öğretmeni Elanur Korkmaz, öğrencilerini, ailelerinden izin alarak köyden kiraladığı servisle şehir merkezindeki sinemaya getirerek, onlara unutamayacakları bir gün yaşattı.
Öğrencileri için daha önce de farklı etkinlikler düzenlen Korkmaz, derslerin sadece okul duvarları arasında olmadığını, öğrencileri bilgilerle yığmak yerine onların mutlu olmalarını sağlayacak projelere ihtiyaç olduğunu, bazen ufak bir dokunuşun öğrencileri mutlu ettiğini söyledi.
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