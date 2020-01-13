13 Ocak 2020'den önemli gündem başlıkları
|13 Ocak 2020 00:05
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1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Gana Dışişleri ve Bölgesel Entegrasyon Bakanı Shirley Ayorkor Botchwey'i kabul edecek.
(TBMM/15.00)
2- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında CHP Genel Merkezi'nde toplanacak.
(Ankara/12.00)
3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk olacak.
(Ankara/10.00)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İdlib Yardım Kampanyası Tanıtım Toplantısı'na katılacak.
(Ankara/10.00)
2- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bir otelde düzenlenecek, "E - Denklik Modülü" tanıtım toplantısı ile TOBB ETÜ Teknoloji Merkezi'nde AR-VR Sanal ve Artırılmış Gerçeklik Mükemmeliyet Merkezi açılış törenine iştirak edecek.
(Ankara/11.00/14.00)
3- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti Siyaset Akademisi 19.Dönem Programı'na ilişkin basın toplantısı düzenleyecek.
(Ankara/11.00)
EKONOMİ
1- Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Ar-Ge Projeleri İmza Töreni"ne katılacak.
(Ankara/10.30)
2- Türkiye İstatistik Kurumu, Kasım 2019'a ilişkin inşaat maliyet endeksi, süt ve süt ürünleri üretimi, kümes hayvancılığı üretimi istatistiklerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Kasım 2019'a ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş vefatının 8. yıldönümünde düzenlenecek törenle anılacak.
(Lefkoşa)
2- İran'da yönetime karşı düzenlenen protesto gösterileri ve ülkede yaşanan gelişmeler takip edilecek.
(Tahran)
3- Irak'ta hükümet karşıtı protesto gösterileri izleniyor.
(Bağdat)
4- Türkiye ve Rusya'nın çağrısıyla Libya'daki tarafların kabul ettiği ateşkesin uygulama süreci ve yankıları izleniyor.
(Trablus)
5- Türkiye ve Rusya'nın girişimleriyle İdlib'de ilan edilen ateşkesin uygulama süreci takip ediliyor.
(İdlib/Halep/Haseke/Rakka)
GÜNCEL
1- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler izleniyor.
(Diyarbakır)
2- FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığında yaşanan eylemlere ilişkin 142 sanıklı davaya, Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.
(Ankara/09.30)
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