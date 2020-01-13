Tüm okullar, ihtiyaçlarını DÖSE'lerden karşılayacak

Milli Eğitim Bakanlığın bağlı mesleki ve teknik öğretim okul ve kurumları bünyesinde öğrenci ve kursiyerlerin uygulamalı eğitim yapmalarına katkı sağlamak amacıyla, 3423 sayılı Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Mesleki ve Teknik Öğretim Okulları Döner Sermayesi Hakkında Kanun'a göre döner sermaye işletmesi kurulmaktadır. Bu Kanun'un genel ve madde gerekçelerinde özetle; "...mütedavil sermaye hesabına bu okulların atölyelerine sipariş alınması bir gaye degil, temrin malzemesi temin etmek üzere her yıl bütçesinden tahsisat sarf edilmeksizin ameli tedrisat programlarının tatbik edilebilmesi için bir vasıtadır. Binaenaleyh hariçten siparis alınmasında, ne sermayenin nemalandırılması, ne de bir kar temini gibi dogrudan dogruya istihdaf edilen bir maksat mevzubahis degildir. Bu bakımdan, bu atölyelerde yapılan işlerin ticari bir mahiyeti yoktur." denilmektedir.

Milli Eğitim Bakanlığı mesleki ve teknik ögretim okul ve kurumlarının temel amacı; örgün ve yaygın eğitim yoluyla üreten, özgüvenli ve girişimci özelliklere sahip nitelikli insan gücünün, günümüz şartlarına uygun düzeyde yetiştirilmesini sağlamaktır. Bilindiği üzere, bu amacın gerçekleşmesi de öğrencilere teorik eğitimin yanında, yeterli ve istenilen seviyede uygulamalı (pratik) eğitimin verilmesi ile mümkündür.

Mesleki ve teknik öğrenim gören öğrencilerin uygulamalı eğitimlerini yapabileceği alanlardan birisi de döner sermayeye alınan siparişler üzerinden yapacakları çalışmalardır. İl ve ilçe milli eğitim müdürlükleri ile okul ve kurumlarımızın her türlü mal ve hizmet alımlarının öncelikle Bakanlığımıza bağlı döner sermayeli okul ve kurumlardan temin edilmesi, okul ve kurumlarımız bünyesindeki döner sermaye işletmelerince üretilemeyen mal ve hizmet alımlarının piyasadan temin edilmesi gerekmektedir.

İşte o genelge;

Ahmet KANDEMİR