2020 yılında ÖSYM Başvuru Merkezi olarak görev yapacak okul/kurumların listesi
|13 Ocak 2020 00:30
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı ile MEB arasında 16 Aralık 2014 tarihinde imzalanan "Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurum Müdürlüklerinin ÖSYM Tarafından Başvuru Merkezi Olarak Açılması ve Yönetilmesiyle İlgili Protokol"ün 3. maddesinin 4. fıkrası kapsamında 2020 yılında ÖSYM Başvuru Merkezi olarak görev yapacak okul/kurumların listesini bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.
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