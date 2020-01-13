1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

2020 yılında ÖSYM Başvuru Merkezi olarak görev yapacak okul/kurumların listesi

 13 Ocak 2020 00:30
Yazdır
2020 yılında ÖSYM Başvuru Merkezi olarak görev yapacak okul/kurumların listesi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı ile MEB arasında 16 Aralık 2014 tarihinde imzalanan "Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurum Müdürlüklerinin ÖSYM Tarafından Başvuru Merkezi Olarak Açılması ve Yönetilmesiyle İlgili Protokol"ün 3. maddesinin 4. fıkrası kapsamında 2020 yılında ÖSYM Başvuru Merkezi olarak görev yapacak okul/kurumların listesini bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Okulların kontenjan ve kayıt alanları belirlenecek
13 Ocak 2020 00:01		 Açık Öğretim Liselerinde mezuniyet için gerekli krediyi sağlayan öğrenciler, başarısız oldukları ortak derslerden sorumlu tutulmayacak
07 Ocak 2020 00:02
MEB, DYK kurslarının denetlenmesini istedi
07 Ocak 2020 00:01		 MEB'den, 'adaylık tamamlama tarihi' için açıklama
06 Ocak 2020 10:05
MEB'den mal bildirimlerinin yenilenmesi uyarısı
06 Ocak 2020 00:09		 MEB; Mebbis izin kullanım kılavuzu yayımladı
06 Ocak 2020 00:07
Özel Eğitim Uygulama Okulları taslak öğretim programları askıya çıkarıldı
06 Ocak 2020 00:05		 MEB'den bilgi ve belgeye erişim ücreti genelgesi
06 Ocak 2020 00:05
MEB'den nakil işlemleri açıklaması
06 Ocak 2020 00:01		 MEB: SMS, anlık iletişim programları üzerinden veri talep etmeyin ve paylaşmayın
31 Aralık 2019 12:00
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:46 - Erdoğan'dan Emin Saraç ve Hasan Kılıç Hoca'ya ziyaret00:41 - Bakan Turhan: Kanal İstanbul'un 20 yılda 60 milyar dolar bekliyoruz00:30 - 2020 yılında ÖSYM Başvuru Merkezi olarak görev yapacak okul/kurumların listesi00:10 - İstanbul'un kaçamak noktası.. Hacıllı Şelalesi00:05 - 13 Ocak 2020'den önemli gündem başlıkları00:03 - Sözleşmeli personel, üst öğrenimi bitirince, mali hakları değişir mi?00:01 - Okulların kontenjan ve kayıt alanları belirlenecek00:00 - Mazluma çatı olalım22:54 - Türkiye'nin Otomobili prototipi ile tescil yolunda22:48 - Köy öğretmeninden öğrencilerine sinema sürprizi
22:43 - Op. Dr. Arif Bulut yaşamını yitirdi22:37 - 'Sigarayı deneyen dört çocuktan üçü tiryaki oluyor'22:31 - Talih bu kez inşaat işçisine güldü22:26 - Pakdemirli: 10 yıl daha AK Parti iktidarına ihtiyaç var22:20 - İtalya Başbakanı, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak22:14 - Başkentin ilk 'Bebek Kütüphanesi' gün sayıyor22:08 - 'Un fiyatları, ekmek fiyatlarının artışında gösterge değil'22:03 - Küresel fonlar, 2019'da altın yatırımında rekor kırdı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Şehirlerarası otobüslerde, evcil hayvanların da, sahipleriyle birlikte yolculuk yapabilmesini kararını;
ÇOK OKUNANLAR
Sözleşmeli personel, üst öğrenimi bitirince, mali hakları değişir mi?
İstanbul'un kaçamak noktası.. Hacıllı Şelalesi
Okulların kontenjan ve kayıt alanları belirlenecek
Mazluma çatı olalım
13 Ocak 2020'den önemli gündem başlıkları
2020 yılında ÖSYM Başvuru Merkezi olarak görev yapacak okul/kurumların listesi
Bakan Turhan: Kanal İstanbul'un 20 yılda 60 milyar dolar bekliyoruz
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
heyhat 1
09.01.2020 baskonia vs fenerbahce maci 1
çayın bardakta soğuması 1
yağmur yağarken küpünü doldurmak 1
Maalesef gençlerimiz genc yasta evlenmiyorlar 1
muharrem ertaş 1
nefi 1
avustralya'da develerin keskin nişancılar tarafından öldürülmesi 1
reçel 1
pespaye 1
SON İLANLAR
Rize Ticaret ve Sanayi Odası 2 personel alacak
İzmir İzelman 5 İşçi Alacak
Zonguldak Çaybel Geçici 1 İşçi Alacak
Kastamonu Abana Belediyesi 3 İşçi Alacak
Kırşehir Akpınar Temizlik 3 İşçi Alacak
Karabük Özel İl İdaresi Geçici 12 İşçi Alacak
Eşkişehir Mihalgazi SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
Diyarbakır Cüngüş Belediyesi Geçici 5 İşçi Alacak
Bursa Harmancık Belediyesi 5 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Yuntaş 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam