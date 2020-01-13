Bakan Turhan: Kanal İstanbul'un 20 yılda 60 milyar dolar bekliyoruz
|13 Ocak 2020 00:41
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"Kanal İstanbul'un maliyeti 15 milyar dolar olacak, inşaat çalışmaları bu yıl başlayacak..."
Açıklama Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'dan geldi. Kanal 7 yayınına konuk olan Turhan, Kanal İstanbul ile ilgili eleştirilere yanıt verdi.
'Projenin maksimum maliyetinin 15 milyar dolar olacağını' söyleyen Bakan Turhan, şunları kaydetti:
"Burası uzun vadeli bir projedir. Bu projeler diğer birçok alana etki eder. Kanal İstanbul ülkemizin lojistik bir üs olmasını sağlayacak bir projedir. Projenin 4 yılda maliyetini, 20 yılda ise 60 milyar dolar geri kazandırmasını bekliyoruz. Gemi geçişlerinden 1 milyar dolar, diğer deniz ve turistik amaçlı yapılardan 350 milyon dolar gelir bekliyoruz."
Turhan, projenin depremi tetikleyeceği iddialarına da karşı çıktı ve "İstanbul'un kentsel dönüşümüne, deprem riski altında olan yapılara sağlayacağı faydalar var" dedi.
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