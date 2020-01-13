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Erdoğan, İsmailağa Cemaatini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin önde gelen ilim adamlarından, Hadis Alimi M. Emin Saraç Hoca ve İsmailağa Cemaatinin manevi lideri Mahmut Efendi'nin vekili Hasan Kılıç Hocayı evlerinde ziyaret etti.
 13 Ocak 2020 00:46
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Erdoğan, İsmailağa Cemaatini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Rcep Tayyip Erdoğan, bu akşam resmi programında olmayan iki ziyaret gerçekleştirdi. Erdoğan akşam saatlerinde öğrencilik yıllarından hocası olan M. Emin Saraç'ı İstanbul Fatih'teki evinde ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra İsmailağa Cemaatinin manevi lideri Mahmut Efendi'nin vekili Hasan Efendiyi de Fatih'teki evinde ziyaret etti.

Erdoğan'ın Hassan Efendi'ye yaptığı ziyarette Mahmut Efendi'nin oğlu Ahmed Ustaosmanoğlu da yer aldı.

Erdoğan'ın Hasan Kılıç Hoca'ya yaptığı ziyaretin fotoğraflarını, Mahmut Efendi'nin torunu Muhammed Fatih Ustaosmanoğlu Twitter hesabından paylaştı.
Yeni Şafak
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