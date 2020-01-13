Öğretmenlik itibarını zedelememek için açıklamadı, Özdemir ikna oldu
|13 Ocak 2020 01:49
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Cüneyt Özdemir'in sunduğu 5N1K programına konuk oldu. Doğum günü kutlamasıyla ilgili olarak program sunucusu ile aralarında geçen diyalog şu şekildedir:
Cüneyt Özdemir: Sarılan öğretmen ceza vermişsiniz. Sanırım birisini sürmüşsünüz, diğerine ise aylıktan kesme cezası vermişsiniz. Bu içinize siniyor mu mesela?
Ziya Selçuk: Şimdi bu söylediğiniz doğru olsaydı kesinlikle içime sinmezdi. Ama bu kesinlikle, kanıta dayalı olarak söylüyorum, program sonrası ben size bilgi vereyim.
Cüneyt Özdemir.: Yalan mı bunlar
Ziya Selçuk: Kesinlikle yalan. Tamamı yalan. Ben bir akademisyenim, Milli Eğitim Bakanıyım, eğitim bilimciyim, çok net olarak söylüyorum, bu haber kesinlikle yalan
Cüneyt Özdemir: Yalan olan kısmı nedir? Sarılma kısmı mı yalan, soruşturma kısmı mı?
Ziya Selçuk: Doğum günü dolaysıyla bir sarılma var, ondan dolayı ceza aldılar deniyor, asla böyle bir şey yok. Ceza aldılar
Cüneyt Özdemir: Ceza almadılar mı, neden ceza aldılar
Ziya Selçuk: Benim şu şekilde bir yaklaşımım var. Ben insanların hatalarını bütün topluma ifşa etme şeklinde bir terbiye almadım. Ben insanların hatalarını örtmek yönünde bir terbiye aldım. Öğretmenlik mesleğinin onurunu korumakla görevli bir insanım. Ben burada, belgelerimiz buydu, bütün sosyal medyaya hiçbir şey ifşa edemem.
Cüneyt Özdemir: Yani ortada söylemek istemediğiniz başka bir durum var, o yüzden söylemiyorsunuz.
Ziya Selçuk: Evet kesinlikle. Rencide etmek için söylemiyorum. Öğretmenlerin Türkiye'deki itibarını korumakla yükümlüyüm. Ama siz duayen bir gazetecisiniz. Bunun sizin bilmenizi isterim
Program sonrasında ise Cüneyt Özdemir sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı
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