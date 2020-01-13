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Van'da eğitime kar engeli

Van'da kent merkezindeki 3 ilçede olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verildi.
 13 Ocak 2020 02:05
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Van'da eğitime kar engeli

Valilikten yapılan açıklamada, yoğun kar nedeniyle bugün merkez İpekyolu, Edremit ve Tuşba ilçelerindeki ilk ve orta dereceli okullarda eğitim öğretime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin de idari izinli sayılacağı ifade edildi.
Anadolu Ajansı
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