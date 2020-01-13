PKK'ya Amanos kapanı

Hatay ve çevresinde barındığı değerlendirilen PKK'lı teröristleri etkisiz hale getirmek için düğmeye basıldı. İçişleri Bakanlığı, Hatay İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli komando ve özel harekat timlerinin katılımıyla "Kapan-2 Amanoslar" Operasyonu'nun başladığını duyurdu. Polis Özel Hareket (PÖH) ve güvenlik korucularının da desteğiyle icra edilen operasyonda 585 personel ve 38 operasyonel tim görev alıyor.

Hakkari'deki elim olay sonrası kışlalar 'intikam marşı' ile inledi

Hakkari'de asker eşi ve henüz 11 aylık olan bebeğinin bulunduğu araç, bebek katili PKK'lılar tarafından EYP ile patlatılmış, anne ve bebeği de şehit düşmüştü. Bebek katillerinin hain saldırısı sonrası kışlalar intikam marşlarıyla inledi.

YERİNDE İMHA EDİLDİ

Terör örgütü PKK'yı adeta eylem yapamaz hale getiren Kıran Operasyonlarının devamı niteliğindeki KAPAN-2 Operasyonu kapsamında, terör örgütüne ait 3 odalı sığınak ile gıda ve yaşam malzemelerinin saklandığı 3 depo tespit edildi. Sığınak ve depolarda ele geçirilen patlamaya hazır EYP ile çok miktarda gıda ve yaşam malzemesi yerinde imha edildi.

ELEMAN TAKVİYESİNE NEŞTER

Yeni Şafak'ın ulaştığı bilgilere göre, teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla başlatılan operasyonun en önemli amacı ise terör örgütü militanlarının barınma alanları arası geçişleri engellemek. Örgüt militanlarının geçişlerini engellendiği taktirde, çatışma alanlarına militan takviyesinin önüne geçilmiş olacak.

KAPSAMLI ARAMA YAPILIYOR

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ele geçirilen sığınaklar civarında ve teröristlerin bulunabileceği bölgelerde ise kapsamlı arama çalışmaları ile operasyonlara devam ediliyor. Açıklamada, terörle mücadele harekatının, her türlü iklim ve arazi şartlarında son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar halkın yoğun desteğiyle kararlı şekilde devam edeceği vurgulandı.

METİNA DARBESİ

Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen PKK'lı 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. MSB'den yapılan açıklamada, Metina bölgesindeki 2 PKK'lı teröristin, hava destekli operasyon sonucu etkisiz hale getirildiği bölgede operasyonların sürdüğü belirtildi.