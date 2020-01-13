Emine Bulut gibi ölmek istemiyorum
|13 Ocak 2020 07:05
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Boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından tehdit edilen kadın korku içinde yaşıyor. Gaziantep'te 4 yıl önce ikinci evliliğini yapan E.B., şiddetli geçimsizlik, darp ve ilk eşinden olan çocuklarına uygunsuz hareketlerde bulunan Y.B.'den boşanma kararı aldı. Bir buçuk yıl önce mahkemeye başvuran E.B., eşinden şiddet gördüğünü, kendisine ve çocuklarına pompalı tüfekle saldırdığını, çocuklarına uygunsuz hareketlerde bulunduğunu belirterek Y.B.'den şikayetçi oldu.
CEZAEVİNDEN TAHLİYE EDİLDİ
Y.B.'nin tutuklanması üzerine yakınları E.B.'yi tehdit ederek şikayetinden vazgeçirdi. Tahliye edilip cezaevinden çıkan adam o tarihten itibaren E.B.'yi hiç rahat bırakmadı. Tehditlerin dozunun artması üzerine boşanma aşamasındaki çifte elektronik kelepçe takılarak Y.B.'nin her adımı izlenmeye başlandı. Y.B. boşanma davası açan eşi E.B.'ye 1 km'den fazla yaklaşamazken, koruma kararının 25 Ocak'ta bitecek olması E.B.'yi korkutmaya başladı.
KORUMA 25 OCAK'TA BİTİYOR
Y.B.'nin kendisine yaklaşamadığı için arkadaşlarıyla haber gönderdiğini anlatan kadın, "Boşanmak istemediği için dava devam ediyor. Elektronik kelepçe sayesinde dışarı çıkabiliyorum. 7 gün 24 saat hem ben, hem o izleniyor. Koruma kararı 25 Ocak'ta bitecek. Ayağındaki kelepçe çıktığı gün beni öldüreceğini, kızımın da geleceğini karartacağını söylüyormuş. Emine Bulut gibi öldürülmek istemiyorum. Ben ölürsem çocuklarıma kim bakacak" diyerek korumanın uzatılmasını istedi.
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