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Sultanbeyli'de üç bankamatik kundaklandı

Sultanbeyli'de özel bankalara ait üç bankamatik kundaklandı
 13 Ocak 2020 07:20
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Sultanbeyli'de üç bankamatik kundaklandı

Sultanbeyli'de özel bankalara ait üç bankamatik kundaklandı. Alınan bilgiye göre, Hamidiye Mahallesi Antalya Caddesi'ndeki özel bankalara ait üç bankamatik henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce ateşe verildi.

Çevredekiler tarafından durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince yangın söndürüldü.Polis ekipleri, kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.


Özel bankalara ait üç bankamatik kundaklandı
Anadolu Ajansı
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