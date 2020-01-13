Yüksek binaya izin yok!

Hükümet, inşaat sektöründe köklü değişiklikler yapacak düzenlemeleri hayata geçirmek için kolları sıvadı. Yüksek binalara sınırlama getiren, kaçak yapıların önünü kapatan, değer artışlarının adil paylaşımını sağlayan kanun teklifi hazırlandı. AK Parti Grubu milletvekilleri tarafından hazırlanan kanun teklifi bugün Meclis'e geliyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın sahada yaptığı çalışmalar söz konusu tasarıya destek verdi. 'Coğrafi Bilgi Sistemleri Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi' önce Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu'na gidecek. Komisyonda görüşüldükten sonra kabul edilirse Genel Kurul'a gelecek teklif, Cumhurbaşkanı onayına sunulup Resmi Gazete'de yayınlandıktan sonra yürürlüğe girecek.

BEŞ KATI AŞMAYACAK

Kanun teklifinde en dikkat çeken nokta 'yüksek yapılara getirilen sınır' olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da sık sık gündeme getirdiği yatay mimarinin ülke genelinde yaygınlaşması sağlanacak. İmar planlarında 'yükseklik serbest' tanımı tamamen kaldırılarak, her bölgenin kendi koşullarına göre bir kat sınırı belirlenecek. Böylece müteahhitler taban alanını küçültüp emsal hakkını yükseklikten yana kullanamayacak. Yeni yerleşim alanlarında ortalama beş kat sınırı planlanırken, mevcut yapı alanlarında ise inşa edilmiş binaların ortalama yükseklikleri dikkate alınacak.

SON TARİH 7 TEMMUZ

Arnavutluk'ta bir araya geldiğimiz Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, düzenlemenin sahadan gelen talepler doğrultusunda Meclis'le birlikte yürütülen çalışmalar çerçevesinde hazırlandığını söyledi. Binalardaki kat sınırlarını belediye meclislerinin belirleyeceğini belirten Kurum, devam eden yapılara da serbest plana göre ruhsat verilmeyeceğini belirterek, düzenlemeyle mevcut planların 7 Temmuz 2021'e kadar düzeltilmesi gerektiğini, düzeltilmemesi halinde bakanlığın bu planları res'en bedelini alarak düzelteceğini ifade etti.

PARSELDE DEĞİŞİKLİK YAPILMAYACAK

Düzenleme yasalaşırsa, parsel bazında imar değişikliği yapılamayacak. Plan değişiklikleri ada bazında yapılacak. Bu değişiklikler sonrası ise ortaya çıkabilecek değer artışı kişilerin değil kamunun olacak. Söz gelimi 10 lira değerindeki bir mülk, yapılan plan değişikliği ile 30 lira olduysa, aradaki 20 lira dört parçaya bölünecek. Bu değer artışı, Hazine, bakanlık, büyükşehir ve ilçe belediyesine aktarılacak. Değer artışının tespiti ise lisanslı değerleme kuruluşlarınca yapılacak.

AHŞAP İSKELE DÖNEMİ BİTİYOR

İmar Barışı'na başvurup binasını güçlendirme yapmak isteyenler için de bir düzenleme yapılıyor. Buna göre, Yapı Kayıt Belgesi alanlar, yapı denetim firmalarının kontrolünde güçlendirme yapabilecek. Vatandaş hak kaybı olmadan belediyelerden güçlendirme ruhsatı alabilecek. Bakanlık inşaat iskelelerindeki kazaların önüne geçmek için de bir düzenlemeyi hayata geçirmeye hazırlanıyor. Buna göre taşıyıcı kalıp iskelesi olarak ahşap malzeme kullanılamayacak. Düzenlemenin 2021'de hayata geçirilmesi planlanıyor.

KAÇAK YAPININ TAPUSUNA ŞERH GELİYOR

Kaçak yapılarda mücadelede önemli bir adım da gündemde. Tasarıya göre, kaçak yapıların satış ve kiralamasını engellemek için tapularına şerh konulacak. Kaçak yapıların ilgili idarece yıkılmaması durumunda, bakanlık yıkımı gerçekleştirecek. Bu defa yıkım maliyetini yüzde yüz fazlasıyla idareden tahsil edecek. Bakan Kurum, plansız alanlarda, yaylalarda, köylerde ruhsatsız yapı yapılmaması gerektiği, ruhsatın ilgili muhtarlığın bilgilendirilerek valiliklerce verilmesi gerektiğine ilişkin düzenlemenin de yapılacağını belirtti.

KANAL İSTANBUL ÜZERİNDEN KİMSE PRİM YAPMASIN'

Bakan Kurum Kanal İstanbul Projesi üzerinden prim yapılmasına müsaade etmeyeceklerini belirtti. 1/100 bin ölçekli planı askıya çıktıklarını belirten Kurum, şöyle konuştu: "Mahalle kültüründe yatay şehircilik anlayışıyla zemin artı üçü, dördü geçmeyen, mevcut yerlerde finans alanları ve üretim merkezlerinin olduğu çok örnek bir şehircilik anlayışıyla Kanal İstanbul Projesi'ni yapmak istiyoruz." Kanal İstanbul güzergahı üzerinde yaşayanların sağlam, güvenli konutlarda oturması için rezerv konutlar üreteceklerini dile getiren Kurum, "Deprem riskini bertaraf etmek adına İstanbul'daki rezerv konut alanlarının olacağı önemli bir projeyi gerçekleştireceğiz" dedi.

BAYBURT'A CEZA 14 BİN MASLAK'A 1.3 MİLYON TL

Kaçak yapılara uygulanacak idari para cezası miktarı illere göre değişiklik gösterecek. Bundan sonra arsa emlak değerleri esas alınarak adil bir sisteme geçilmiş olacak. Bakan Kurum, İstanbul'daki kaçak yapıyla Ardahan'daki yapının aynı muameleyi gördüğünü belirterek, "Mesela Bayburt'ta üçüncü sınıf bir kaçak yapıyla alakalı ceza 14 bin lirayken, Ankara Çayyolu'nda 110 bin lira olacak, İstanbul Beykoz'da 45 bin lira olacak, Maslak'ta 1 milyon 360 bin lira olacak. Artık arsa rayici de buraya eklenecek. Kaçak yapıyla mücadelede kararlı olduğumuzu gösteriyoruz" dedi. Eski düzenlemede her ilde kaçak yapıda ceza 10 bin 461 lira olarak uygulanıyor.

SEDA TABAK