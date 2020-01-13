Sözde yaşam koçunun sırrı çözüldü: Uyuşturucu etkili kimyasal madde

İzmir'de kendisini "psikolojik danışman" olarak tanıtan ve yaşam koçluğu yapan Ümran Yılmaz'ın sözde eğitimine katılanlara uyguladığı yöntemler şoke etti. SABAH'ın gündeme getirdiği yaşam koçu skandalının ayrıntıları ortaya çıkmaya başladı. Yılmaz'ın "inziva" adı altında evine kapattığı kadınlara uyuşturucu etkili kimyasal madde kullanarak pişirilen Türk kahvesi içirdiği, bu kahveye "gümüş mor alev enerjili kahve" adını verdiği ortaya çıktı.

ADNAN OKTAR ÖRGÜTÜ GİBİ

Bir araştırma görevlisinin savcılığa yaptığı ihbarla deşifre olan Yılmaz'ın, kendisini "psikolojik danışman" olarak tanıttığı ve sözde eğitimlerle kadınları dolandırdığı ileri sürülmüştü. Asıl mesleği edebiyat öğretmenliği olan Ümran Yılmaz'ın, kurbanlarını dini ve manevi duygularını istismar ederek ağına düşürdüğü ancak dinle ilgisi olmayan uygulamalarla kadınları mağdur ettiği bildirilmişti. Yöntemleri Adnan Oktar örgütüne benzetilen Yılmaz'ın ağına düşen mağdurlar, "Manevi boşluk ve sıkıntı yaşayan kadınlara iç huzur, aydınlanma vaat ediyordu" dedi.

EMZİREN ANNEYE DE...

İddialar arasında en vahim olan ise Yılmaz'ın ilaçlı kahvesinden içenler arasında emziren bir annenin de olmasıydı. Yılmaz'ın kahvesinden içen kadın, yaşadığı olumsuzluklar üzerine bir yıl önce Ümran Yılmaz'dan ayrıldı. Sözde yaşam koçunun eğitimlerine katılanlar arasında doçent de dahil olmak üzere değişik akademik unvanı olan kadınlar, eski bir milletvekilinin 80 yaşındaki annesi ve eşi de bulunuyordu.

FATİH ULAŞ