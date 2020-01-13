O rahip azılı PKK'lı teröristleri kilisede sakladı
|13 Ocak 2020 08:30
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PKK yandaşları rahip Sefer Bileçen'in kilisede verdiği vaazdan dolayı tutuklandığını yazıp, algı operasyonu başlatmaya çalıştılar. Ancak SABAH'ın ulaştığı bilgiye göre Mor Yakup Kilisesi rahibi Bileçen'in PKK'lı teröristleri kilisede sakladığı ve gıda yardımı yaptığı ortaya çıktı.
İstihbarat birimleri, 2018'de örgütün dağ kadrosundaki biri kadın iki teröristin rahibin görev yaptığı kilisede saklandıklarını belirledi. İki gün boyunca kilisede saklanan teröristler kiliseden çıkıp uygun alana ulaşınca SİHA tarafından vuruldu.
Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin örgütün 26 yıldır dağ kadrosunda bulunan sözde kadın yapılanması YJA STAR'ın komutanı Medya Mawa kod adlı Emine Kaya ile Akif Bursk kod adlı Mahmut Özdemir olduğu belirlendi. Her iki teröristin çok sayıda kanlı saldırı gerçekleştirdikleri tespit edildi. 11 Eylül 2019'da Habur sınır kapısında teslim olan 'Rojhat' kod adlı terörist M.S. de ifadesinde Mor Yakup Kilisesi'ne gittiklerini itiraf etti.
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