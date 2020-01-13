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Zekeriya Öz Pensilvanya'dan çağrıldı

17-25 Aralık yargı darbesinin organizatörü firari eski savcı Zekeriya Öz'ün Almanya'dan Pensilvanya'ya giderek FETÖ elebaşı Gülen'le görüştüğü ortaya çıktı. Şimdi akıllara takılan soru şu: Öz, Pensilvanya'ya niçin çağrıldı
 13 Ocak 2020 08:46
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Zekeriya Öz Pensilvanya'dan çağrıldı

Yargıda, FETÖ'nün en önemli tetikçilerinden biri savcı Zekeriya Öz'dü. Küresel güçlerin FETÖ yoluyla Türkiye'yi teslim alma operasyonlarını yürüten Öz, en son 17-25 Aralık 2013'teki yargı darbesiyle "hükümeti yıkmaya" kalkınca, gerçek "tetikçi yüzü" açığa çıkmıştı. O yüzden de Türkiye'den kaçarak Alman istihbaratına sığındı. Sarp sınır kapısından Gürcistan'a oradan da Ermenistan'a geçerek "Öz-vatanı" Almanya'ya gitti. Öz'e kimlerin destek olduğu hala muamma...

Bir sığıntı olarak istihbaratçıların kontrolünde yaşadığı Almanya'daki son görüntülerinin tarihi ise 14 Mart 2016. O tarihte SABAH'a konuşan bir itirafçı, firari savcıların nerede olduklarını şöyle anlatıyordu: "Firari savcı Zekeriya Öz'ün Hollanda'da olduğuna dair yazılar çıkıyor. Bunlar düzmece. Zekeriya Öz Almanya'da kaldığı villanın deşifre olmasını önlemek için yine Almanya'da başka bir yere taşındı. Oraya Celal Kara ile birlikte başlarında görevli olan Almanlarca götürüldü. Zekeriya Öz'ün şu anda yanında eşi ve büyük kızı var. Karşı dairesinde ise Kara yalnız kalıyor. Her ikisinin kapısında da bir Alman görevli duruyor."

Almanya'nın bir FETÖ üssü olduğunu herkes biliniyor. Ancak oraya giden FETÖ'cülerin FETÖ elebaşı Gülen'le görüşüp görüşmedikleri ve Pensilvanya'ya gidip gitmedikleri bilinmiyordu.

FETÖ ELEBAŞI İLE GÖRÜŞTÜ

Son gelen bilgiler ise, Zekeriya Öz'ün bir süredir Pensilvanya'da olduğu ve Gülen'le görüştüğü doğrultusunda. Şimdi akıllara takılan soru şu; Öz'ün Pensilvanya'ya çağrılması acaba ABD'nin devreye sokacağı yeni bir kumpasa mı işaret ediyor yoksa "darbeyi başaramadım beni affet" demek için mi, belli değil. Belli olan tek şey, Türkiye'nin kırmızı bültenle aradığı darbeci bir kaçağın elini koluna sallayarak Almanya'dan ABD'ye gitmesi... Bunu yapanlar da Türkiye'ye "dost" görünen "demokrasi beşiği" ülkeler... Aslında onlara sitem etmenin veya eleştirmenin de pek anlamı yok. Çünkü hala bu ülkenin ana muhalefet partisi FETÖ'cülerle ilişkisi açığa çıkan belediye başkanına sahip çıkıyor, hala o genel başkanı 'kontrollü darbe' diyor ve hala küçük muhalefet partisi İP, Türkiye'yi itibarsızlaştıran FETÖ'cülere umut veren bir siyaset izliyor. Almanlar darbeci kaçak Öz'ü ABD'ye uçurmuşlar çok mu?

TUTUKLANACAĞINI ANLAYINCA KAÇTI

17-25 Aralık darbe girişimini organize eden aktörler arasında yer alan FETÖ'cü eski savcı Zekeriya Öz hakkında, 2015'in ağustos ayında Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya, görevlerini yapmasına kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs" suçlarından tutuklanma talebiyle yakalama kararı çıkarmıştı. Öz karar öncesinde firar etmiş ve Gürcistan üzerinden Avrupa'ya kaçmıştı. Hala Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nde yargılaması devam eden Öz hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca da "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla soruşturma yürütülüyor. Ayrıca Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, avukat Levent Göktaş'ın bürosunun hukuka aykırı olarak arama yapılarak tutuklatılmasına ilişkin yürütülen bir soruşturma kapsamında ise Zekeriya Öz'ün 'görevi kötüye kullanma', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 12 yıldan 34 yıla kadar hapsi talep ediliyor.
Sabah
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