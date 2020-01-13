Meteoroloji'den yoğun kar yağışı uyarısı - Haritalı
|13 Ocak 2020 06:30
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METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu, Şırnak, Van ve Hakkari çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerine kadar Van çevrelerinde kuvvetli kar yağışı şeklinde olmak üzere, kıyı kesimlerde yağmur, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte, yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Kuzey ve doğu yönlerden hafif, doğu kesimlerde yer yer orta kuvvete eseceği tahmin ediliyor.
UYARILAR
KUVVETLİ KAR YAĞIŞI UYARISI: Van çevrelerinde devam eden kar yağışının öğle saatlerine kadar yer yer kuvvetli (10-20 cm) olması beklendiğinden yaşanabilecek buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
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