'Toplumsal olayları da ele alacak eserler üreteceğiz'

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Prof. Erol Parlak, "Temelden sanatçılar yetiştirme adına, Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı ortaokul ve lise açıyoruz. En geç gelecek yıl öğrenci almayı hedeflediğimiz okullarda, geleceğin virtüözlerini, sanatçılarını yetiştirmeyi amaçlıyoruz" dedi. Ceren Damar gibi topluma mal olmuş, hassasiyet içeren olayları, sosyal, kültürel değerleri ele alacakları eserler üreterek, konuya katkı sağlayacaklarını belirten Parlak, "Üniversitemiz Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesi ve kararlılığının eseridir" diye konuştu. Parlak'ın açıklamaları şöyle:

* Çeşitli fakülte ve bölümlerimize yönelik yüksek bir talep ve başvuru aldık. Şu an lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde 500 civarında öğrencimiz var.

* Üniversitemiz 1 Temmuz 2017'de kuruldu. Müzik Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi, İcra Sanatları Fakültesi, Müzik ve Güzel Sanatlar Eğitim Fakültesi ile Sanat ve Tasarım Fakültesi olmak üzere 4 fakülte, bir meslek yüksek okulu ve lisans üstü programlara yönelik bir enstitüden oluşuyor.

* Türk Müziği Araştırmaları Merkezi, Müzik Terapi Merkezi vb. birimler yanında kitap, dergi vb. eserlerin basılacağı yayın birimimiz, icra alanına yönelik orkestralar, geleneksel müzik toplulukları, çok sesli toplulukları, dünya müziği toplulukları, modern müzik toplulukları, mehter müziği topluluğu, askeri müzik topluluğu, tasavvuf müzik topluluğu gibi topluluklar kurma yolundayız.

* MEB'e bağlı ortaokul ve lisemizi de açıyoruz. En geç gelecek yıl öğrenci almayı hedefliyoruz. Türkiye'nin yetenekli çocuklarını temelden yetiştireceğimiz güçlü bir program oluşturacağız. Bu kapsamda engelli çocuklarımıza da eğitim imkanı sağlayarak sanat ve müzik katılımlarını sağlamayı hedefliyoruz.

* Sanatın dili evrenseldir. Bu kapsamda toplumsal olaylara, kültürel değerlere yönelik projeler yapmayı hedefliyoruz. Geçtiğimiz günlerde paylaştığımız ve tamamı hocalarımız ve öğrencilerimiz tarafından seslendirilen eğitim şehidi Ceren Damar ile ilgili video klip bunlardan biridir.

* Türkiye'nin sesli kültürel hafızasını oluşturma yolunda bir ses kütüphanesini kurmak için harekete geçtik.

* Üniversitemiz bünyesinde bir Akustik Laboratuvarı kuruyoruz.

* Üniversite kapsamında bir çalgı müzesi kurduk. Talip olduğumuz çok kıymetli koleksiyonlar var. Bunları müzemize kazandırabilme yönünde adımlar atmaktayız.

* Dünyanın birçok ülkesinin büyük dans, müzik toplulukları var. Ülke tanıtımına katkı sağlayan önemli bir araç. Oysa ki ülkemiz kültürel profili, çalgı çeşitliliği, repertuar zenginliği, vb. yönlerden bunun daha ötesini üretebilecek potansiyele sahiptir. Böyle bir topluluğu oluşturma yönünde şimdiden adımlar atmaya başladık.

Tülay CANBOLAT