Wikipedia ne zaman açılacak?

2020 YILINDA BELEDİYE BAŞKANLARI NE KADAR MAAŞ ALACAK? Belediye Başkanları da memurlar gibi mi ücret alıyor ya da onların maaş hesabı farklı mıdır, emekli maaşları çalıştıkları sürece kesiliyor mu, birden fazla görevden aynı anda maaş alabilirler mi? Nüfus rakamlarının maaşa etkisi var mıdır?