Wikipedia ne zaman açılacak?
|13 Ocak 2020 08:46
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Anayasa Mahkemesi (AYM), 26 Aralık 2019'da verdiği kararda, Wikipedia internet sitesine erişimin engellenmesini hak ihlali saymıştı.
Bu karar doğrultusunda, 29 Nisan 2017'den beri erişime kapalı olan internet ansiklopedisi Wikipedia'nın ne zaman açılacağı tartışma knusu olmuştu.
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, tarih olarak Anayasa Mahkemesi'nin gerekçeli kararının yayınlanmasını vermişti.
Gözler de Yüksek Mahkeme'ye dönmüştü. Hürriyet gazetesinden Abdülkadir Selvi, bugünkü yazısının "Wikipedia'ya giren bakanlar' alt başlığında, konuya ilişkin şunları kaleme aldı:
"Peki Anayasa Mahkemesi'nin gerekçeli kararı ne zaman yayınlanacak? Edindiğim bilgiye göre gerekçeli karar büyük ölçüde tamamlanmış, gerekli incelemeleiri yapılmasıyla birlikte 1 hafta 10 gün içinde yayınlanacak...."
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