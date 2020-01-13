TCDD'ye 'suçsuz' raporu mahkemeye sunuldu

Ankara'da 9 kişinin hayatını kaybettiği yüksek hızlı tren kazası davasına bugün başlanıyor. İddianamede 10 şüpheli için "birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçundan" 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Hapis cezası istenen isimler arasında, tutuklu yargılanan tren teşkil memuru Osman Yıldırım, hareket memuru Sinan Yavuz ve trafik kontrolörü Emin Ercan Erbey de var.

TCDD RAPOR ALIP 'SUÇSUZUM' DEMİŞ

Hürriyet gazetesinden İsmail Saymaz'ın haberine göre ise TCDD, kazaya ilişkin İstanbul Ticaret Üniversitesi'ne özel rapor hazırlatarak mahkemeye sundu. Kurulun raporunda kazanın faturası, rayları tanzim edemeyen tren teşkil memuru ile ölen iki makiniste kesildi. İstanbul Ticaret Üniversitesi Ulaştırma Sistemleri Uygulama ve Araştırma Merkezi'nce oluşturulan kurulun 12 Kasım 2019 tarihli raporunda, sinyalizasyon sistemini tamamlamadan YHT seferine başlayan TCDD yetkilileri ise kusursuz bulundu.

Raporda kazanın birinci faili olarak, bu kazadan iki ay önce geçici görevle Ankara'ya gelen ve eğitim verilmeden işbaşı yaptırılan tren teşkil memuru Osman Yıldırım gösterildi. Telefonla uyarılmasına rağmen Yıldırım'ın trenin geçeceği makası tanzim etmediği belirtildi. Makinistlerin de dalgınlık veya görevi ihmal nedeniyle yanlış hatta ilerlediklerini fark etmedikleri vurgulandı.

Eskişehir Teknik Üniversitesi'nin bilirkişi raporunda ise kazanın ana nedenlerinden biri olarak, sinyalizasyon sisteminin yokluğu gösterilmişti. TCDD Teftiş Kurulu da Ankara Gar Müdürü'nü kusurlu saymıştı.

İDDİANAMEDEN

Kazanın meydana gelme şekline ilişkin tespitler iddianamede yer aldı.

Şüphelilerden Osman Yıldırım'ın, trenlerin gidiş yönlerine göre farklı raylara girmesini sağlayan makası değiştirmeyi unuttuğu için kaza meydana geldiği vurgulandı.

Şüpheli harekat memuru Sinan Yavuz'un da şüpheli Yıldırım'ın makas değişikliği yapmadığı halde, bu eylemi yapmış gibi onay verdiği belirtildi.

Ayrıca, olay tarihinde Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı Müdür Yardımcısı olan şüpheli Kadir Oğuz'un, yeteri kadar tren teşkil memuru bulundurulması yönündeki emre rağmen olay saatinde sadece şüpheli Osman Yıldırım'ı görevlendirmesi nedeniyle kusurlu olduğu ifade edildi.