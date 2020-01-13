MHP'li Enginyurt'tan 'Bakan'ın boğazına yapıştım' açıklaması
|13 Ocak 2020 08:58
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Videoya göre Cemal Enginyurt, Ordu'da Gürgentepe Devlet Hastanesi'nin kapatılmasıyla ilgili olarak adını vermediği Sağlık Bakanı ile arasında geçen konuşmayı anlatıyor. Ağır ifadeler kullanan Enginyurt'un videodaki sözleri şöyle:
"Devlet hastanesini burada kapatmak istediler. Yazı yazmışlar, 'kapandı' diye. Beni aradı arkadaşlar, 'Başkanım bizim hastane kapandı.' Sağlık Bakanı da tam o an karşımda. Dedim ki, 'Sağlık Bakanı bizim Gürgentepe Devlet Hastanesi'ni kapatmışsın.' 'Evet' dedi böyle çok ukala bir şekilde. 'Küçük yerlerde hastaneleri kapatıyorum.' Bunun boğazından tuttum, 'Lan' dedim 'Y....k, hastane mi yaptın da kapatıyon' dedim. 'Sana on dakika süre veriyorum' dedim."
'20 YIL ÖNCEKİ OLAY'
Videonun ortaya çıkmasının ardından Enginyurt, Twitter'dan bir paylaşımda bulundu. Enginyurt, açıklamasında, "Olay 2000 yılında olmuştur. Gürgentepe Devlet Hastanesi bu dönemde yeni açılmıştır. Olay AK Parti döneminde değil, 57. hükümet döneminde gerçekleşmiştir" ifadelerini kullandı. Hürriyet muhabirinin olayla ilgili olarak görüşmek istediği Enginyurt, "AK Parti ile bir ilgisi olmayan 20 yıl önceki bir olay, neyini anlatayım?" yanıtını verdi.
57. hükümet döneminde sağlık bakanı MHP'li Osman Durmuş'tu.
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