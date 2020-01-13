Rabia Naz olayında ihmali olan polislere disiplin cezası



Polislere disiplin cezası

Müfettişlerin hazırladığı disiplin raporunda, Eynesil İlçe Emniyet Müdür Vekili Cafer Köksal, Eynesil Polis Merkezi Amirliği V. Komiser Yardımcısı Osman Ziya Aksu, polisler Ruhi Kalkan, Kutluay Sevinç, Tamer Orhan, Adem Artaç ve Mustafa Yurt'a olay yerinin muhafazası ve olay yeri inceleme görevinde gerekli özeni göstermedikleri ve kusurlu olmaları nedeniyle "görevi savsaklamaktan" kınama cezası verilmesi istendi. Rabia Naz'ın çantasının bulunması saatinde oynanması nedeniyle polis Selim Aktaş'a da ceza verilmesi istendi. Raporda, "Üç günlüğe kadar aylıktan kesme cezası ile cezalandırılması gerektiği sonucuna varılmıştır" denildi.

HSK incelemesi

Milliyet'ten Önder Yılmaz'ın haberine göre Hakkında Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) incelemesi başlatılan olayın ilk savcısı Halil Ç. eş durumundan Osmaniye Ağır Ceza Hakimliği'ne atandı. HSK'ya gönderilen bakanlık raporunda, delillerle ilgili parmak izi alınması ve incelemeye gönderilmesi noktasında polisin uyarısına rağmen savcı Halil Ç.'nin "Sonra hepsi için detaylı bir inceleme isteriz" talimatı verdiği ancak incelemenin yaptırılmadığı tespiti yer aldı.