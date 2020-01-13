1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Abdullah Amca Diyanet'ten taburesini geri istiyor

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın camilerdeki taburelerin kaldırılması talimatı ayakta namaz kılamayan cemaati mağdur etti. Beşiktaş'ta yaşayan 87 yaşındaki Abdullah Işıklar Diyanet'e noterden ihtarname yollayıp camilere tabure konulmasını istedi.
 13 Ocak 2020 09:13
Yazdır
Abdullah Amca Diyanet'ten taburesini geri istiyor


NEREDEYSE her cami ve mescitte yaşlı cemaat için konulan sabit oturak ve tabureler 'geleneksel yapıya uymadığı' gerekçesiyle tartışma konusu olunca, Diyanet İşleri Başkanlığı 16 Aralık'ta bir genelge yayınlayarak bunları kaldırttı. İhtiyaç olması halinde sadece katlanabilir tabure kullanılabileceği belirtilen genelgede, "Hiçbir şekilde oturması mümkün olmayacak tarzda mazereti olanlar katlanabilir taburesini alıp safların arasına girerek namazlarını kılacaklardır" denildi. Cami ve mescitlerde hemen uygulamaya geçildi ancak çok sayıda kişi de karardan mağdur oldu.

HÜRRİYET'E MEKTUP YAZDI

Hürriyet'ten İdris Emen'in haberine göre Tabure mağdurlarından biri de her namazını cemaatle kılan 87 yaşındaki Abdullah Işıklar'dı. Abdullah Işıklar Diyanet İşleri Başkanlığı'na noterden ihtarname yolladı ve taburelerin geri konulmasını talep etti. Yaşından dolayı tabure veya sandalye üzerinde namaz kılma mecburiyetinde olduğunu belirten Işıklar ihtarnamede mağduriyetini şöyle anlattı:

"Takdir edilmelidir ki benim durumumda olan insanların evlerinden aldıkları tabure ya da sandalyeleri taşıyarak camiye gelmeleri de fevkalade güçtür. Ben ve benim gibiler kendimizi güçlükle taşıyarak camiye gidebilirken yanımızda sandalye ve tabure taşımamızın istenmesi, bizlerin evlerimizde tek başına namaz kılmaya icbar edilmemiz fevkalade yadırgatıcıdır."

GEREKİRSE YARGIYA BAŞVURURUZ

Yaşlılar için camilerde katlanabilir tabure bulunması gerektiğini söyleyen Işıklar ihtarnamede şunları yazdı: "Benim durumumda olan insanların cemaatle namaz kılma imkanlarının ellerinden alınmaması amacıyla yeteri kadar ödeneğin il müftülüklerine gönderilerek Mekke ve Medine'de olduğu gibi bütün camilere katlanır sandalye ya da taburelerin alınmasının sağlanması suretiyle mağduriyetlerimizin giderilmesi, aksi halde genelgedeki idari tasarrufun iptali zımnında ulusal/uluslararası yargı yoluna başvuracağımızın bilinmesi ihtar olunur."

İhtarnamesinin bir örneğini de mektupla Hürriyet'e gönderen Abdullah Amca'yla her perşembe günü gittiği Şişli Merkez Camisi'nde buluştuk. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın genelgesi caminin duyuru panosuna asılıydı. Camide tabure olmadığı için namazını kılamayan Abdullah Amca Hürriyet'e şunları söyledi:

TABURE TAŞIYACAK GÜCÜM YOK

"Beşiktaş'ta oturuyorum. Evime yakın bir camide namaz kılıyorum. Beşiktaş'taki caminin hocası beni tanıyor. Bu yüzden bir tabure bulunduruyor. Ancak her perşembe günü Şişli Merkez Camisi'nde namazımı kıldıktan sonra arkadaşlarımı ziyaret etmek için Okmeydanı'ndaki Darülaceze'ye gidiyorum. Eskiden Şişli Merkez Camisi'nde bulunan taburelerin üzerinde oturarak namazımızı kılardık. Namazdan sonra da tabureyi bir kenara koyardık. Şimdi tabureler kaldırıldığı için namaz kılmam çok zor. Geçen hafta kadınlar bölümünün merdivenine oturarak namaz kıldım. Darülaceze'nin mescidinde bulunan tabureler bile kaldırılmış. Darülaceze'de sırtımı kalorifer peteğine dayayarak namaz kılmak zorunda kaldım." Tabure taşıyacak gücünün olmadığını söyleyen Işıklar, şöyle devam etti:

"Genelgeden sonra camideki tabureler kaldırıldığı için taburemizi yanımızda taşımak zorundayız. Ben bastonuma tutunarak zar zor camiye gidiyorum. Tabureyi nasıl yanımda taşıyayım? Ayrıca her zaman aynı camiye gitmiyorum. Tabure taşıyamayacak durumda olan veya dışardan gelen yaşlılar için her camide 3-5 tabure bulundurulmalı. Ben ve benim durumumda olanların tek talebi budur. "
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
6 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Hakkari'de gösteri ve yürüyüşlere geçici yasak
13 Ocak 2020 10:00		 Van'da 2 ilçede daha eğitime kar engeli
13 Ocak 2020 09:36
Kaçak yapıya arsa değerine göre ceza
13 Ocak 2020 09:29		 Galatasaray, Koç, Bilkent mezunu hakim ve savcılar geliyor
13 Ocak 2020 09:23
Yüksek binaya izin yok!
13 Ocak 2020 08:05		 Başkentin ilk 'Bebek Kütüphanesi' gün sayıyor
12 Ocak 2020 22:14
İstanbul'da üç ilçe emniyet müdürlüğüne atama
12 Ocak 2020 20:53		 2020 hac kayıtları başlıyor
12 Ocak 2020 20:38
Engelli yolcuyu otobüse almayan şoför görevden alındı
12 Ocak 2020 18:03		 Yeni SAT botu, Deniz Kuvvetleri'ne teslim edildi
12 Ocak 2020 17:58
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:00 - Hakkari'de gösteri ve yürüyüşlere geçici yasak09:49 - CHP'li Böcek: Hükümet tüm taleplerimizi yerine getirdi09:48 - Ronaldo'dan Merih Demiral'a destek: Geçmiş olsun kardeşim09:42 - FETÖ reklendirme taktiği ile kurumlara sızdı09:39 - Güne başlarken döviz fiyatları09:38 - JÖH ve PÖH'lerin katıldığı Kapan 3 operasyonu başlatıldı09:37 - Ali Tezel terör soruışturması kapsamında gözaltına alındı09:36 - Van'da 2 ilçede daha eğitime kar engeli09:35 - Karayollarında durum09:32 - MAK Araştırma: AK Parti-MHP yüzde 50+1'e ulaşamıyor
09:29 - Kaçak yapıya arsa değerine göre ceza09:23 - Galatasaray, Koç, Bilkent mezunu hakim ve savcılar geliyor09:13 - Abdullah Amca Diyanet'ten taburesini geri istiyor09:09 - Rabia Naz olayında ihmali olan polislere disiplin cezası08:58 - MHP'li Enginyurt'tan 'Bakan'ın boğazına yapıştım' açıklaması08:56 - BES'te biriken toplam para 127 milyar lirayı aştı08:51 - Tanık, telefon kayıtları ve rapor varken antrenöre beraat08:50 - Büyükanıt ölünce 'E-muhtıra'ya takipsizlik
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Şehirlerarası otobüslerde, evcil hayvanların da, sahipleriyle birlikte yolculuk yapabilmesini kararını;
ÇOK OKUNANLAR
Öğretmenlik itibarını zedelememek için açıklamadı, Özdemir ikna oldu
Erdoğan, İsmailağa Cemaatini ziyaret etti
MHP'li Enginyurt'tan 'Bakan'ın boğazına yapıştım' açıklaması
Belediye başkanı canı pahasına su sorununu çözdü
Tiyatro ziyaretine bir tepki de İyi Parti'den
Meteoroloji'den yoğun kar yağışı uyarısı - Haritalı
MAK Araştırma: AK Parti-MHP yüzde 50+1'e ulaşamıyor
'Son bir yılda 675 milyon lira tasarruf yapmışız'
Sözleşmeli personel, üst öğrenimi bitirince, mali hakları değişir mi?
O rahip azılı PKK'lı teröristleri kilisede sakladı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
namık kemal 2
idal 1
pespaye 1
ölümüne en çok üzülünen dizi karakterleri 1
onyekuru'nun sıtma virüsü kapması 1
kitap yazmak 1
Cumhurbaşkanı erdoğan'ın ismailağa şeyhini ziyaret etmesi 1
otogarın ana baba günü olması 2
ilkokul 1
avustralya'da develerin keskin nişancılar tarafından öldürülmesi 2
SON İLANLAR
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Engelli İşçi Alım İlanı
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Erciyes Üniversitesi Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
İnönü Üniversitesi Sözleşmeli 101 personel alacak
Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı 9 personel alacak
Rize Ticaret ve Sanayi Odası 2 personel alacak
İzmir İzelman 5 İşçi Alacak
Zonguldak Çaybel Geçici 1 İşçi Alacak
Kastamonu Abana Belediyesi 3 İşçi Alacak
Kırşehir Akpınar Temizlik 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam